La concejal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz Rosa de la Flor ha presentado un escrito a través del registro municipal para exigir que se entregue a todos los miembros de la mesa de contratación encargada de aprobar el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basura una copia de los informes presentados por la empresa Cointer en los que justificaban la oferta económica presentada y demuestran que no había sido anormalmente baja.

En un comunicado, la concejal y vocal de la mesa de contratación explica que antes de que se convoque la mesa, que tendrá lugar el miércoles 9 de septiembre, los asistentes tan solo han recibido el informe redactado por la Delegación de Medio Ambiente basándose en el informe que a su vez ha entregado Cointer.

Así pues, "no podemos dar por válida la argumentación del informe de Medio Ambiente si previamente no conocemos la justificación de la empresa para poder estudiarla, comprobar cuáles son los motivos alegados para la oferta económica y dar por bueno o no el informe emitido por el Ayuntamiento", subraya De la Flor.

Asimismo, hace hincapié en que el proceso del nuevo contrato de recogida de residuos "no ha estado exento de polémica, más aún cuando en el Pleno del 28 de agosto nos enteramos de que el gobierno local había pedido un segundo informe a la empresa Cointer del que tampoco sabemos nada".

La socialista recuerda que el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos lleva caducado desde 2016, y que además es el contrato de mayor cuantía del Ayuntamiento al estar valorado en 15 millones de euros. "Pero a pesar de todo nos encontramos con una falta de transparencia absoluta", lamenta la concejal, una información que han sacado "a cuentagotas", con una mesa de contratación que se ha convocado tras ser exigida por el PSOE "hasta en dos ocasiones" en el seno del arco plenario.

Para finalizar, Rosa de la Flor ahonda en que espera recibir la copia de los informes de la empresa en la misma mañana de este lunes 7 y que esté así disponible al menos 48 horas antes de que se celebre la mesa de contratación. "No olvidemos que está a punto de adjudicarse un contrato de 15 millones de euros y los miembros de la mesa necesitamos tiempo para estudiar toda la documentación", ha concluido.