El puerto de Cádiz electrificará su Muelle Alfonso XIII de aquí a un año

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz firmaba este lunes por la mañana con Endesa un protocolo que significará un importante paso para el puerto de Cádiz y para su sueño de convertirse en un puerto eficaz y eficiente.

Tras esta rúbrica comienza la marcha atrás para que los cruceros puedan apagar sus motores a su llegada al puerto para así dejar de emitir sustancias contaminantes para el medio ambiente, que en un puerto como el de Cádiz, tan cercano a un núcleo poblacional resulta de vital importancia.

La APBC deja así en manos de Endesa la posibilidad de iniciar el proceso de electrificación de sus muelles. Esto significa que cuando un crucero llega al muelle, una vez amarrado, necesita energía porque buena parte de sus instalaciones siguen funcionando, se ponen lavadoras, las luces están encendidas... Sigue necesitando fluido eléctrico, para lo que es estrictamente necesario mantener sus motores encendidos para que éstos generen esa energía que necesitan para seguir manteniéndose vivo.

Pero ya esto no será necesario desde el momento en el que el Muelle de Cádiz se electrifique, ya que esa energía que necesita para que todas esas instalaciones se mantengan en funcionamiento provendrán de la energía eléctrica que le aportará este sistema denominado OPS que no es otra cosa que un enchufe gigante que se acercará con una grúa hasta el barco y que le aportará ese fluido.

El hecho de que el barco apague sus motores hará posible que su estancia en el puerto no sea contaminante y ese hilillo de humo negro que sale de las chimenea de los barcos deje de existir.

Según explican desde la propia Endesa, la de Cádiz será la instalación más grande que se va a hacer en España y estará preparada para los barcos más grandes que existen y que, por supuesto, esté preparados para nutrirse de energía eléctrica desde el exterior.

Hacer esto posible costará 6,75 millones de euro de los cuales una parte llegará de la mano de los fondos Next Generation, 2,7 millones, mientras que el resto, la parte más importante, 4,1 millones de euros, saldrá del bolsillo de Endesa.

La propia Endesa calcula que gracias al desarrollo en Cádiz del sistema OPS se espera una reducción relevante a lo largo del año, equivalente a más de 2.500 toneladas de emisiones contaminantes.

Endesa recuerda que los plazos se iniciaron en el mes de diciembre cuando se recibió la concesión por parte del Gobierno y la subvención. Ya, en aquel entonces, Endesa ya estaba trabajando en la adquisición de unos equipo cuya fabricación necesita más de un año de plazo.

A partir de octubre se empezaría con la parte de la obra civil de zanjas y canalizaciones, ya que se está hablando de un cable muy grande que irá soterrado para evita cualquier tipo de accidente y se empezará a montar aproximadamente dentro de un año, en el mes de junio.

Así, Endesa y la APBC pretende que en el mes de agosto se puedan hacer las primeras pruebas y a finales de ese mismo mes se espera poder inaugurar la instalaciones que, de momento sólo están pensadas para "enchufar" a un único crucero hasta que este proyecto no se vaya implementando. Esto sería del todo difícil o imposible si el puerto no consigue que Eléctrica de Cádiz no aporte al proyecto unas instalaciones con una mayor potencia para empezar a pensar en más de un OPS para así poder seguir electrificando el resto de los muelles del puerto de Cádiz.