Con el comienzo de la desescalada programada por el Gobierno para ir volviendo poco a poco a la nueva normalidad, el jefe de la Unidad de Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor del Hospital Puerta del Mar, y profesor de la Universidad de Cádiz, Luis Miguel Torres, ha difundido un nuevo vídeo en las redes sociales para resaltar la importancia de guardar la distancia física y, en el caso de carecer de mascarilla de protección, guardar también lo que él denomina distancia temporal.

Luis Miguel Torres recuerda que el coronavirus es muy contagioso y la enfermedad que provoca no es muy grave, pero cuando afecta gravemente a una persona, deja importantes secuelas y tiene una alta mortalidad. Por eso, hay que evitar contagiarse.

Este médico afirma que es fundamental saber que el virus se contagia por la respiración, por lo que la única manera de que no llegue hasta nosotros es guardar una distancia mínima de dos metros con cualquier persona que pueda tener el virus, aunque esté asintomática. Apunta que en el caso de ir corriendo, el virus se expande más y la distancia debe ser de cinco metros; y al ir en bicicleta, hay que guardar una distancia de 20 metros.

En el caso de que esta distancia se rompa y no llevemos mascarilla para protegernos, entra en juego lo que Torres denomina distancia temporal. Para explicar este concepto, recuerda que la cantidad de virus que recibamos influye a la hora de enfrentarse mejor a la enfermedad y pone el ejemplo de una persona que tiene el virus sin síntomas, y que está respirando mil virus por minuto: si estamos con esa persona un minuto, recibimos mil virus, pero si estamos 10 minutos, recibimos 10.000 virus. Entonces, cuanto menos tiempo estemos en contacto con otras personas, menos riesgo tenemos de contagiarnos.

"Tenemos que protegernos a nosotros y a los demás", manifiesta Luis Miguel Torres en su vídeo, insistiendo en que para ello hay que guardar la distancia física, usar mascarilla bien colocada y, en el caso de no tener mascarilla, guardar la distancia temporal. Advierte que "si no estamos protegidos adecuadamente, no podemos estar juntos", pero también que si seguimos las recomendaciones, "no tendremos problemas y saldremos de esto lo antes posible".