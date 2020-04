Coronavirus en Cádiz: Consejos del doctor Torres para volver a hacer deporte

Ante el anuncio por parte del Gobierno de que en unos días podremos salir a la calle a hacer ejercicio, el jefe de Anestesia del Hospital Puerta del Mar, Luis Miguel Torres, que es también deportista, ha difundido un nuevo vídeo divulgativo a título personal en sus redes sociales para responder las dudas planteadas por otros deportistas que lo siguen en Facebook.

Vestido con camiseta deportiva y junto a múltiples trofeos de carreras ganadas, Luis Miguel Torres afirma que aunque parece que la pandemia de coronavirus va remitiendo, hay que seguir con las precauciones. También señala que aunque se trata de una enfermedad que no ataca especialmente a los deportistas, porque estos suelen gozar de buena salud y cuidar su alimentación, eso no quiere decir que no tengan cuidado.

Así, destaca la importancia de empezar a hacer deporte de forma individual, ya que al ir corriendo, los aerosoles pueden llegar hasta 5 ó 6 metros de distancia y en bicicleta, hasta 20 ó 25 metros. La única excepción sería hacer deporte con personas que conviven en el mismo domicilio. Indica que se puede correr por la playa o por el parque, se puede nadar y montar en bicicleta hasta donde sea permitido.

En cuanto a otro tipo de deportes, cree que se podría practicar el tenis, ya que permite guardar la distancia con el oponente, pero no otros juegos en grupo, como fútbol, baloncesto o balonmano. Aunque sí se podría lanzar balones a cinco o seis metros de distancia. Tampoco se puede ir al gimnasio ni a piscinas públicas.

El doctor Torres señala que hay que tener en cuenta que llevamos bastante tiempo sin hacer deporte, por lo que es importante empezar poco a poco para ir recuperando la forma física y evitar también lesionarse.

En estas salidas, no ve necesario llevar guantes ni mascarillas, y si se han usado balones o bicicleta, recomienda lavar con lejía la zona que ha estado en contacto con el suelo al llegar a casa, lavarse después muy bien las manos, quitarse la ropa con cuidado, echarla a lavar y darse una ducha.

Luis Miguel Torres recuerda que el deporte es muy bueno para la salud y apela a la responsabilidad de los deportistas para que todos podamos empezar a hacer vida normal.