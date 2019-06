Cádiz ganará turistas con el vuelo directo entre Nueva York y Sevilla

La conexión directa por avión entre Sevilla y Nueva York, que está prevista a partir de mayo de 2020 por la compañía United Airlines, va a beneficiar de forma muy directa a los intereses turísticos de Cádiz y su provincia, según destacan a este diario empresas del sector.

La idea inicial es contar con cinco vuelos semanales para una ruta esencial para el aeropuerto hispalense. Hasta ahora había que trasladarse hasta los aeródromos de Málaga o Madrid para lograr una conexión directa con la ciudad estadounidense.

El número de visitantes estadounidenses va en incremento, hasta el punto de situarse entre las nacionalidades que más acuden a Cádiz, tras alemanes, ingleses y franceses.

Empresas turísticas destacan que el hipotético usuario de esta nueva línea aérea, un viaje que evidentemente no será barato, tiene un alto nivel adquisitivo. Su estancia no se limita a una única ciudad en su elección de viaje, en este caso Sevilla, sino que tiende a recorrer otras poblaciones cercanas. Y aquí entra en juego Cádiz que, por si fuera poco, cada vez está más de moda especialmente tras el reportaje que The New York Times publicó sobre la ciudad, en todo elogioso, hace unos meses.

Igualmente se resalta la cercanía de la Base de Rota como forma de animar a este turismo.

En todo caso, se considera esencial la apertura en Cádiz de hoteles de máxima categoría ya que se advierte que este turismo más selecto busca hoteles de cinco estrellas, de los que adolece la capital, por lo que al final optan por hospedarse en Jerez o Chiclana. "Si la ciudad quiere beneficiarse de estos nuevos turistas debe responder a sus demandas en materia de alojamiento, y hoy por el momento no lo hacer".