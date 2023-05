“El Ayuntamiento de Cádiz quiere eliminar el turismo”

Ahora que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, el presidente de Horeca, Antonio de María, considera que los empresarios del sector reciben un buen trato de los ayuntamientos de la provincia, bajo la consideración de que el "mejor Ayuntamiento es el que no estorba".

Sin embargo, De María deja fuera de este buen concepto empresarial al actual gobierno de Cádiz, encabezado por José María González, que considera que ha dado muy pocas facilidades para el desarrollo de este sector económico.

"Las administraciones deben de facilitar lo que el sector hostelero necesita y, frente a ello, en Cádiz capital lo que nos hemos encontrado han sido prohibiciones y problemas de gestión que no han sido de recibo. Pasar, por ejemplo, de permitir diez a seis mesas supone ir contra nuestro futuro y el de la propia ciudad, mencionando las medidas de control y de limitación de terrazas que se impusieron en la ciudad hace unos meses".

Para Antonio de María el propósito del actual gobierno local de José María González está claro: "Quiere eliminar el turismo, y para ello toma medidas disuasorias tanto para la hostelería como para el sector de alojamientos, prohibiendo nuevos equipamientos. Aduce para ello la defensa de los vecinos y de la vivienda para evitar el descenso de la población, cuando Cádiz está perdiendo población desde los tiempos de Cádiz Díaz".

El dirigente de Horeca, que resalta que esta situación negativa no se está dando en el resto de los municipios de la provincia, afirma que el gobierno de Kichi "está siguiendo el modelo turístico del Ayuntamiento de Barcelona, contrario a este modelo económico".

"El futuro de Cádiz está directamente relacionado con el turismo. Hace 30 años no teníamos donde apoyarnos, y cuando ahora ya tenemos este sector con fuerza para recoger frutos, no paran de poner trabas, lo que no es normal", concluye De María.