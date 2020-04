Las farmacias gaditanas siguen esperando las mascarillas que el Gobierno de España anunció que llegarían a finales de la semana pasada. Algunas cuentan con un remanente de este material de protección que han podido conseguir a cuentagotas y a un precio más elevado del habitual, pero otras se encuentran actualmente sin existencias debido a la alta demanda por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

En la Farmacia Matute de Cádiz, ubicada en la plaza de San Juan de Dios, afirman que hasta este fin de semana tenían mascarillas quirúrgicas, pero ya están agotadas, igual que los guantes. Respecto a las mascarillas FFP2 (que tienen mayor capacidad de filtración), aseguran que han realizado dos pedidos que hasta ahora no les han llegado. "Parece que están retenidas y no nos dan ninguna explicación a pesar de que ya están pagadas", comentan.

Por su parte, a la Farmacia Ortega, del barrio de Astilleros, las únicas mascarillas y guantes que llegan lo hacen a cuentagotas. ¿Mascarillas facilitadas por el Gobierno? "Nada de nada por ahora. Cuando por la noche veo las noticias me echo a temblar por el día siguiente, pues anuncian cosas que luego no son y los clientes preguntan", dice Manuel, auxiliar de Farmacia. Al comienzo de la epidemia esta farmacia recibió material, poco, de sus proveedores. "Ahora, una compañera se dedica casi todo el día a intentar comprar por internet. Hemos comprado hasta por Amazon. Esa es la verdad desde que esto empezó", explica. Y todo ello "vendido a precio de costo, sin hacer negocio, simplemente que no nos cueste el dinero y que los clientes puedan tener mascarillas, guantes y geles". La clientela, al menos en la mañana de este lunes, deberá seguir esperando. Una larga lista con nombres y teléfonos maneja la farmacia Ortega a la espera de la entrada del material.

Y es que todas las farmacias están teniendo problemas para conseguir mascarillas a través de sus proveedores habituales, por lo que han tenido que recurrir a otros alternativos que han ido subiendo el precio en cada pedido, a lo que hay que añadir los gastos de envío. Pero a pesar de esta subida de precios por parte de los proveedores, la mayoría de las farmacias han optado por vender las mascarillas a precio de costo o con un mínimo margen de beneficio. "Intentamos ajustar los precios porque somos conscientes de la situación actual, pero las farmacias también tenemos que pagar al personal, entre otras cosas", afirman en Matute.

Este lunes pueden encontrarse mascarillas quirúrgicas en algunas farmacias a precios más reducidos que en días anteriores, sin llegar a ser los precios habituales. En algunas limitaban la venta a dos unidades por persona, mientras que en otras vendían sin límite a cada cliente. En cuanto a las mascarillas FFP2, se venden a distintos precios: desde 7,60 euros en una farmacia del centro de la ciudad hasta 8,90 euros en otra no muy lejana.

En algunas farmacias de la capital gaditana en la que no hay existencias de mascarillas, como en Ortega y muchas otras, dan la opción de apuntar a los clientes en una lista de espera para llamarlos cuando lleguen.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Cádiz prevén que a finales de esta semana, las farmacias gaditanas ya cuenten con mascarillas, tanto quirúrgicas como FFP2, que serán suministradas a través de los canales habituales de distribución farmacéutica. Este lote correspondería al prometido por el Gobierno.

Fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Cadiz indican que a falta de concretar las medidas que establezca el Consejo Interministerial de Precios de Referencia sobre los precios máximos para este tipo de productos de protección, "se tiene constancia que estas mascarillas estarán disponibles a precios por debajo de los que se han podido encontrar en estas últimas semanas en algunas farmacias, que ante la fuerte demanda y al no poder contar con mascarillas proporcionadas por el canal farmacéutico, han recurrido a proveedores ajenos a la profesión, quienes han llevado a cabo prácticas especulativas con estos productos".

Respecto al precio máximo que establezca el Gobierno para las mascarillas, algunas farmacias de Cádiz muestran su incertidumbre sobre si esta medida afectará a las mascarillas que ya han adquirido a un precio superior al habitual o solo a los nuevos lotes que les envíen. Habrá que esperar a que el Gobierno se pronuncie.