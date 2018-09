Cádiz se convertirá en "una ciudad en rosa" la tercera semana de octubre

El Palacio de Congresos de Cádiz acogerá del 18 al 20 de octubre el 37 Congreso de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM), y sus organizadores pretenden que "esa semana Cádiz se convierta en una ciudad en rosa", con la iluminación de algún monumento -como las Puertas de Tierra- en ese color que se relaciona con el cáncer de mama, según afirmó ayer la presidenta del congreso y cirujana responsable de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Puerta del Mar, Pilar Moreno.

La doctora Moreno y el director de la Unidad de Atención Integral al Cáncer del hospital gaditano, Javier Jaén, presentaron ayer en rueda de prensa este congreso, que contará con unos 600 asistentes de distintas especialidades médicas y en el que también se le dará voz a las asociaciones de pacientes, según adelantó Javier Jaén.

Una de las mesas redondas abordará los mensajes erróneos sobre esta enfermedad

Pilar Moreno detalló que la primera mesa redonda del congreso está organizada por cuatro asociaciones que han querido participar en este encuentro: la Asociación Española Contra el Cáncer, Agamama, Valientes y Guerreras, y la Asociación Mujeres con Cáncer Bahía. Cada una de ellas ha elegido el tema que va a tratar en la mesa redonda, que estará moderada por el presidente de la SESPM, Carlos Albaladejo.

Después comenzará el programa científico del congreso, compuesto por ocho mesas redondas con un mínimo de cinco ponentes cada una y dos moderadores. La presidenta de este encuentro comentó que se tratarán temas como la variabilidad en la práctica clínica, el abordaje quirúrgico de las metástasis y el programa de diagnóstico precoz del cáncer de mama, entre otros. Destacó que se va a introducir una "mesa novedosa" titulada El cáncer de mama desde otra mirada. "En ella, queremos expresar que tanto en la industria como en la publicidad a veces se emiten mensajes que no son correctos", afirmó Pilar Moreno. En este sentido, puso como ejemplo que generalmente, se transmite la idea de lucha, guerra o batalla cuando se habla de esta enfermedad, "haciendo caer así la responsabilidad de la curación en la propia paciente. Pero esto no es así. El cáncer de mama tiene un tratamiento y la actitud posiblemente es importante para asumir el problema, pero no va a intervenir en la curación".

Otro aspecto que se tratará es el uso "a veces de forma incorrecta" -según la doctora Moreno- del lazo rosa por parte de la industria. Así, "en esa mesa queremos poner las cosas en su sitio", dijo. Al respecto, quiso resaltar que no toda mujer a la que se le tiene que extirpar la mama se la quiere reconstruir después, "y por eso no es menos femenina ni menos valiente. Es su decisión, y a veces se transmiten mensajes erróneos en ese sentido", dijo.

En esa misma mesa redonda también se analizará por qué unos tipos de cáncer tienen más publicidad que otros.

La directora del congreso destacó que en este encuentro, además de la parte médica, hay otra dedicada a la enfermería y los técnicos, con cinco mesas redondas y tres talleres prácticos. Estos talleres abordarán la comunicación con la paciente y su entorno, la recuperación de la autoestima y la marcha nórdica.

"Se trata de un programa ambicioso; hemos intentado que sea muy completo. Contará con aproximadamente cien ponentes, entre médicos, enfermería y técnicos que vienen de todas las provincias españolas", resumió Pilar Moreno.

Señaló que el programa científico se completa con un curso precongreso dedicado al cáncer de mama y ovario hereditario, y otras actividades complementarias, como una clase de yoga comunitaria que tendrá lugar el martes 16 de octubre en el Castillo de Santa Catalina y estará dirigida por la profesora del colegio San Felipe Neri Rosa Quintero.

Además de toda esta programación, "contamos con un arma muy potente para que el congreso sea un éxito", señaló la doctora Moreno, haciendo referencia a la ciudad de Cádiz, "que es un lugar atractivo, con un clima y unas personas muy acogedoras".