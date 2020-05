El director técnico de la Federación Andaluza de Vela no tiene pelos en la lengua. Este viernes no ha dudado en calificar a Cádiz como “una ciudad sin ley” al referirse al uso de la playa y la práctica del surf “inclumpliendo la normativa en materia de deportes acuáticos” en general, al margen de lo establecido para la fase inicial de desescalada en la crisis del coronavirus.

“La Capitanía Marítima tiene regulado para los deportes náuticos, para todos los artefactos que floten, incluidas las tablas de surf, la posibilidad de navegar desde una hora después de que salga el sol hasta una hora antes de que se ponga”, explica Nicolás Mariño.

Según esto, ahora mismo sólo se podría hacer surf o navegar en vela ligera por la mañana desde las 8:30 hasta 10:00, límite por la imposición de franjas horarias para municipios de más de 5.000 habitantes, y por la tarde, desde las 20:00, por el mismo motivo, hasta las 20:20, que es una hora antes de cuando se está poniendo el sol.

“Con el surf en Cádiz la gente ha hecho lo que le ha venido en gana. Hay una normativa que cumplir y si no se hace es un problema de las autoridades. Nosotros hemos solicitado una nueva franja horaria para la vela porque con la actual será imposible salir a navegar a partir del próximo lunes”, concluye.