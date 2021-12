Cádiz arropa a Alberto Campo Baeza

Cádiz arropó este jueves al flamante y abrumado Premio Nacional de Arquitectura, Alberto Campo Baeza. Cádiz y España lo abrazó entre palabras de elogio en nombre de las decenas de amigos, familiares, directores de escuelas de Arquitectura, decanos y exdecanos de colegios de arquitectos de Cádiz y de todo el país, y de numerosos colegas de profesión de la tierra, entre los que había muchas caras conocidas. “Estoy realmente abrumado y agradecido, no merecía tanto”, decía a este medio el prestigioso arquitecto de gran proyección nacional e internacional desde el Oratorio de San Felipe Neri, entre la múltiples muestras de cariño que recibía.

Así lo reconocía su propia hermana, que junto a su sobrina no quisieron perderse la entrega de la distinción nacional. “Aquí lo queréis mucho, está encantado e incluso sobrepasado, porque no esperaba tanto, tanto”. “Es que Alberto siente auténtica pasión por Cádiz y es maravilloso que haya sido en este sitio tan bonito”, añadía, mientras que lamentaba que su otra hermana no había podido acudir por razones de salud, “aunque lo está siguiendo en directo”. Y es que el bello acto que discurrió entre los sones de la Orquesta Barroca de Cádiz, se difundió in streaming desde este rincón del sur del sur al resto del mundo.

Entre las caras conocidas, le acompañaron arquitectos como Fernando Mejías y Ramón Pico como antiguos decanos de Arquitectos de Cádiz, así como la propia decana de Cádiz, Isabel Suraña y Noemí Sanchís, presidenta del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. También estuvieron presentes miembros del jurado como Carmen Pigem, ganadora del premio Pritzker en 2017.