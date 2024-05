Cádiz y San Fernando volverán a baldear sus calles con agua potable

La Junta de Andalucía, en una convocatoria extraordinaria para tal efecto, ha aceptado la solicitud de los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando de volver a baldear sus calles con agua potable, una fórmula que en la capital gaditana se eliminó el pasado 2 de febrero a través de un decreto firmado por el alcalde de la ciudad, Bruno García.

"Las últimas semanas hemos visto cómo la limpieza en la ciudad no estaba al nivel que nosotros queríamos que estuviera. Y no lo estaba por una razón sencilla, porque en este proceso de regulación del agua por la situación de sequía hemos estado baldeando sólo con el agua de los pozos", ha argumentado García que, en conversación con su homóloga de San Fernando, Patricia Cavada, decidieron la pasada semana cursar la petición al Gobierno andaluz de regresar al lavado de las calles con agua destinada al consumo humano, y que esta mañana del 3 de mayo ha sido contestada de forma positiva.

"El equilibrio entre el uso del agua y la salubridad es difícil, es complicado, pero hay que intentar conseguirlo, así mientras que no llega ese deseado cambio al baldeo con agua de terciario, para el que trabajamos también con San Fernando, y que aspiramos conseguir en esta legislatura, pues había que buscar soluciones", ha reflexionado el primer edil de la ciudad que junto a la alcaldesa isleña han conseguido que la Junta autorice este tipo de baldeo de calles "por motivos de salud pública, siempre y cuando se cumplan simultáneamente dos condiciones".

La primera de ellas es que en el municipio "no existan otros recursos no aptos para el consumo humano que puedan emplearse en el baldeo de manera suficiente" -parece que el Gobierno de Juanma Moreno ha valorado que los de Cádiz y San Fernando no cubren las necesidades de salubridad- y que "el empleo de ese agua potable no supere el consumo total de 225 litros por habitante al día", que es el volumen que marca la Junta de Andalucía en su Plan de Sequía.

"A ese respecto, en Cádiz tenemos un consumo de agua de 200 litros por habitantes al día, por lo tanto, tenemos margen suficiente hasta alcanzar la normativa que marca esos 225 litros. Así, viendo que existía esa diferencia, nos decidimos a solicitar esta posibilidad a la Junta siempre que nunca, nunca, sobrepasemos ese volumen", ha explicado Bruno García que también ha asegurado que la Junta permitirá también el baldeo con agua potable "en otros municipios en circunstancias parecidas a las nuestras".

Así, según se ha congratulado el alcalde de Cádiz, el Ayuntamiento va a "reforzar el baldeo" porque "la ciudad lo necesita y más con el tiempo que viene, con más sol, con los días más largos, con más población y más visitantes", enumera el primer edil que tendrá que revocar el decreto en el que se prohibía el uso de agua potable para "riego o baldeo de viales, calles, sendas y aceras", o "modificarlo" con esta nueva disposición.