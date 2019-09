Alienígenas caleteros

Hace unos días, Diego Joly trajo a la memoria aquel artefacto luminoso que se vio hace 40 años sobre la catedral de Cádiz y que captó con su cámara el fotógrafo Ángel Movellán. Su artículo se llamaba “OCNI, objeto caletero no identificado” y, muy acertadamente, el periodista hizo un cambio de letra en la sigla. La “v” pasó a la “c” por arte y gracia gaditana. No sé si Diego lo sabe, pero La Caleta es un lugar prolífico en avistamientos. Una zona caliente, que dicen los expertos, y que no se me embalen los satirones que no va por ahí la cosa… Avistamientos de platillos volantes, que tampoco “frisbees” o platos de sardinas, sino de esos que proceden de otros planetas, dicen, y traen consigo a seres extraterrestres.

En la noche del 5 al 6 de septiembre de 1979, en la que Movellán tomó la instantánea del ovni en el Campo del Sur, hubo muchos testigos de aquel extraño objeto. Algunos lo vieron alejarse, otras manifiestan que asistieron al momento en el que salió del mar, y unos pocas recuerdan que pasó por encima de sus casas. En el castillo de San Sebastián, un grupo asistió a la aparición y la describió como una bola del tamaño de una naranja que hacía extraños movimientos en el cielo… Hay testimonios para dar y regalar… Pero, vualá, el investigador algecireño José Antonio Caravaca arroja una explicación de la fotografía de Movellán que quizás no agrade del todo a los muy crédulos. Caravaca vino a Cádiz en 2011 para reconstruir el suceso. Su conclusión es tajante: “Es muy factible que los periodistas vieran o bien, la misteriosa luminaria que había motivado sus pesquisas o algún otro fenómeno, y que Movellán hubiera intentado fotografiarlo sin éxito (aunque él no lo supiera en ese momento). Una vez en el laboratorio de revelado, observó extrañado la famosa toma con el curioso “reflejo” y concluyó que aquella debía ser la fotografía que realizó de la extraña luz. Con la publicación de la instantánea, en la portada del periódico, la “leyenda” del OVNI de la Catedral de Cádiz comenzó a gestarse. El reflejo de la mayor zona iluminada da forma al ‘objeto principal’ y las farolas de los lados, crean las luces redondas que presenta a ambos extremos. Además, este estudio explica perfectamente el hecho ‘paradigmático’ de que la fotografía del OVNI de la catedral de Cádiz no se corresponda con la pequeña luz observada por los periodistas, ya que se trata de dos hechos distintos. Por tanto, la instantánea del OVNI es falsa, se trata solo de un reflejo producido sobre la lente de la cámara fotográfica...”. Si tenéis más interés, leed el estudio completo aquí www.caravaca.blogspot.com.

No obstante, si lo que Movellán vio no fue un ovni, ¿qué presenciaron entonces decenas de testigos? Desde la Caleta lo vieron algunas personas, pero no ha sido esta la única ocasión en la que los alienígenas han elegido nuestra coqueta playa para dejarse ver. ¿Qué otro lugar mejor? Este verano una visitante salió de exposición de la Casa del Terror y lo Fantástico Cádiz Oculto para hacerme una confesión. Había visto en la sala el dibujo de un ovni registrado en Algeciras en el que aparecen unos hombrecillos a través de las ventanas. La mujer no había podido evitar acordarse de su padre, quien, según ella, aseguraba que hace muchos años vio en La Caleta algo similar a lo del dibujo. Por su parte, otro visitante me comentó que él y su novia habían sido testigos de la aparición de unos seres, y no eran los de la ‘Peña Flamenca Enrique El Alienígena’, saliendo del agua en una noche demasiado tranquila. Eran muy similares a los que se habían visto en el 29 de septiembre de 1989 en la playa de los Bateles de Conil.

Hay testigos que dicen haber visto luces entrando y saliendo del llamado ‘cráter de la Bahía’

Pero es que, además, cerca de La Caleta parece existir una fosa parecida al llamado “cráter de la Bahía” que tanto ha dado que hablar. Hay testigos que aseguran haber visto luces entrando y saliendo de esa sima caletera, e incluso los más atrevidos y osados aficionados a la ufología creen que ambas fosas están comunicadas por debajo de Cádiz. Un túnel que los ovnis usarían para trasladarse de un lugar a otro…

Solo espero que las alabanzas hacia nuestra ciudad del 'New York Times' no hayan llegado hasta algún planeta habitado… De haberlo hecho, prepárense para una horda de pisos turísticos adaptados a extraterrestres o para tenerlos viviendo entre nosotros. Acostumbrémonos a ver a los alienígenas bañándose en la laja o con gargajillos y pantalones arremangados cogiendo cangrejos moros. Tiempo al tiempo.