Cádiz sin Next Generation | Miedo a que Europa pase de largo

El varapalo que ha sufrido el gran proyecto estrella de la Edusi -la rehabilitación y puesta en valor de los depósitos de tabaco de Loreto para convertirlos en un gran centro social, económico y cultural- ha coincidido en el tiempo con los reveses recibidos a los primeros proyectos presentados a convocatorias vinculadas a los Next Generation, los millonarios fondos europeos dirigidos a levantar el país después de la pandemia. El rechazo a propuestas destacadas para la ciudad como la peatonalización de Canalejas y el Mentidero, la reurbanización de Avenida de Portugal o distintas mejoras en los mercados y en el comercio ha despertado la preocupación de la oposición municipal, que teme que la gestión del equipo de gobierno provoque la pérdida de estos trenes económicos europeos que se consideran vitales para el presente y el futuro inminente de Cádiz.

Los distintos grupos políticos señalan directamente al equipo de gobierno como responsable de este rechazo de los fondos Next Generation, pidiendo el PP explicaciones “urgentes y convincentes sobre el trabajo realizado por el Ayuntamiento” para saber “qué consistencia tienen los proyectos presentados a esta línea de subvención porque no es la primera vez que Europa u otras instancias rechazan las solicitudes de este Ayuntamiento por su falta de calidad”.

El PP

“Hemos perdido 4,4 millones de euros por la falta de interés de Kichi en su trabajo, que es buscar recursos para la ciudad, y esto es de lo que se tiene que ocupar, no de estar todo el día dando la tabarra en Facebook sobre lo mal que lo hace la Junta o sus ex compañeros de Unidas Podemos en el gobierno”, ha afirmado el presidente del grupo municipal del PP, Juancho Ortiz, que ha recordado cómo al inicio del mandato de José María González como alcalde de la ciudad “tuvimos que advertir, aunque nos costara más de una decena de intervenciones, que los proyectos a presentar a la Edusi no podían dirigirse con esa falta de concreción y de detalle, y mucho nos tememos que esté pasando lo mismo con los Next Generation”. “Es realmente preocupante la falta de interés y de ganas que le echa el alcalde a algo tan importante como la consecución de fondos europeos que tantos beneficios han aportado a la ciudad en años anteriores”, valora Ortiz.

Ciudadanos

La portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, ha señalado también “la evidente incapacidad de gestión de los fondos europeos” del equipo de gobierno, recordando la falta de previsión en el proyecto de los depósitos de tabaco y el rechazo a los proyectos Next Generation. “Lo hemos repetido hasta la saciedad, que esta es una oportunidad histórica e única para nuestra ciudad, por lo que debería trabajarse mejor que el mal precedente que representa la EDUSI, tanto en su tramitación como en su ejecución”, ha afirmado Valverde.

En el caso de la formación naranja, dos son las grandes reivindicaciones en relación a los fondos europeos. De un lado, la consulta a la oposición y el trabajo conjunto, lamentando la portavoz que en el caso del Ayuntamiento de Cádiz “se continúa trabajando con la más absoluta opacidad, a espaldas como siempre de la oposición, pese a que este grupo municipal ofreció un compromiso leal con la intención de contribuir a mejorar la situación de la ciudad y para trabajar en proyectos e inversiones que mediante una financiación ordinaria a cargo de los presupuestos municipales resultan inasumibles”. Y de otro lado, la propuesta de crear una oficina técnica específica para la gestión de estos fondos Next Generation “ante la evidencia de que algo está fallando, a pesar de la gran solvencia de los técnicos de IFEF”.

“Le pedimos al alcalde y al concejal Paradas que hagan un ejercicio de honestidad y transparencia, que compartan con la oposición el análisis de las causas por las que, a su entender, estos proyectos no están siendo aceptados”, reclama Lucrecia Valverde, avisando al respecto que al grupo que representa “no nos basta con el habitual victimismo en el que se han instalando echando balones fuera y culpando a las otras administraciones del fracaso de sus propias políticas”.

PSOE

Explicaciones es lo que pide también el PSOE al equipo de gobierno tras el portazo de los Next Generation a las primeras aspiraciones de la ciudad. “No sabemos si han sido errores de forma o por el planteamiento en sí de la propuesta, pero lo que queda claro es que mientras otras ciudades de nuestro entorno ya están siendo beneficiados con esos fondos para mejorar sus ciudades, en Cádiz no va a ser así”, traslada el portavoz socialista, Óscar Torres, que al igual que otros concejales de la oposición recuerda que “no es la primera vez que desde el gobierno local se dejan pasar importantes oportunidades relacionadas con la financiación de Europa”, como ocurrió con la Edusi (conseguida en segunda convocatoria).

Concejal no adscrito

Crítico con la gestión del gobierno de Kichi se muestra también el concejal no adscrito, Domingo Villero, que dice no apreciar “que nada se esté moviendo en nuestra ciudad”. “El equipo de gobierno siempre se queja de que no hay dinero, pero esta vía preferente de financiación hay que trabajarla mucho, muy bien, con efectividad; cuestiones que brillan por su ausencia”, asegura Villero, que recuerda que en los últimos meses ha venido realizando en el Pleno propuestas vinculadas a los Next Generation que luego no se han trabajado o ejecutado. “Da la sensación de que no aspiran a realizar un trabajo duro y serio por la ciudad sino que lejos de eso viven acomodados en su coyuntural posición de gobierno”, lamenta el concejal no adscrito, que insiste en que en la labor del equipo de gobierno “no encuentro ambición por lograr una ciudad claramente mejor, no hay cultura de mejora continua y esfuerzo ni de colaboración con los agentes del conocimiento y el tiempo pasa sobre esta oportunidad sin precedentes que suponen estos fondos europeos”.