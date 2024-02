La huelga de basura en Cádiz amenaza el primer Carnaval del gobierno de Bruno García

El Carnaval, considerada la fiesta principal de la ciudad, siempre es un medidor de la eficacia y buen gobierno de quien esté al frente de la Alcaldía. Mucho más cuando se trata del primer Carnaval de un mandato, como ocurrirá este 2024 con Bruno García y los concejales del PP. Y antes de su inicio, el alcalde se enfrenta ya a una amenaza real de huelga en el servicio de limpieza viaria y en la recogida de basuras que puede marcar la celebración del Carnaval.

Los sindicatos ya han reafirmado y confirmado su intención de ir a la huelga, con carácter indefinido desde las 0 horas del 10 de febrero (es decir, desde las doce de medianoche del primer sábado de Carnaval, justo cuando el Teatro Falla estará viviendo la final del Concurso de Agrupaciones). Y eso significa que hay apenas una semana por delante para evitar esta convocatoria que en próximos días será refrendada por los trabajadores en una asamblea que aún no ha sido fijada a la espera de ver posibles acercamientos y reuniones que se produzcan en esta próxima semana. De hecho, los sindicatos hablan ya de un apoyo del 85% de la plantilla para ejecutar este paro total e indefinido durante el Carnaval.

A diferencia de otras ocasiones, no es la negociación de un nuevo convenio lo que ha derivado en la convocatoria de huelga, ya que el actual se firmó a principios de febrero del pasado año. Según han expuesto los representantes de la plantilla, son los numerosos incumplimientos que le achacan a la nueva concesionaria del servicio (Valoriza) en estos primeros doce meses de actividad desde que la empresa se hizo cargo de la limpieza y recogida de basuras (el día 1 de febrero de 2023) lo que ha provocado el rechazo de la plantilla.

El primer incumplimiento que señalan es el del abono del incremento salarial acordado en el actual convenio; según trasladan, se alcanzó un acuerdo para una subida del 4%, cuya mitad se abonó el pasado octubre estando aún pendiente los trabajadores de ingresar el otro 2%.

En materia económica, también señalan que se están dando casos “insólitos”, como el de no abonar la bolsa de estudios al personal eventual, “como se ha hecho siempre”; el haber abonado la empresa de manera discrecional una subida no consolidable de 1.000 euros (menos las cargas sociales) “cuando el convenio recoge que cualquier tipo de incapacidad temporal no repercute en el salario”; o haber suprimido este año la cesta de Navidad que recibían todos los trabajadores “después de más de treinta años”; todo ello según expone uno de los representantes del comité, Joaquín García (del sindicato Comisiones Obreras).

A estas cuestiones económicas se le unirían otros incumplimientos igualmente señalados por los trabajadores, como la falta de dotación de los uniformes necesarios al no estar recibiendo la plantilla “los EPIS reglamentarios” para hacer su trabajo, según indica este representante sindical.

Ante este escenario que denuncian, la plantilla asegura no encontrar interlocutores en ninguna parte; ni la empresa, con la que no se ha producido diálogo; ni el Ayuntamiento, “que no nos atiende”, trasladaba García. Efectivamente, este periódico intentó ayer sin éxito recabar la opinión del equipo de gobierno respecto a la situación que amenaza el normal desarrollo del Carnaval.

“Siempre somos la parte perjudicada”, ha trasladado Joaquín García a modo de resumen de la situación que aseguran estar viviendo en la limpieza desde el aterrizaje de Valoriza hace ahora un año. Y todo ello con la negociación de un nuevo convenio a la vuelta de la esquina, “del que ya hay que empezar a negociar aunque la empresa lo ha hecho es enviar un escrito hace dos semanas afirmando que de momento no nos vamos a sentar”.

Los efectos de la huelga en el Carnaval

Se ha llegado así a esta convocatoria de huelga que tendría una trascendencia letal para el Carnaval. Y es que basta recordar que tan solo durante el primer fin de semana de celebración del pasado año se recogieron en Cádiz alrededor de 215 toneladas de basura, a lo que habría que sumar los dispositivos especiales de limpieza viaria para eliminar toda la suciedad y los orines que deja la fiesta en la calle y que en 2023 emplearon más de 3.000 jornadas con un refuerzo de 200 personas que se unió a la propia plantilla durante esos días de fiesta. Un dispositivo extraordinariamente superior al que plantean los sindicatos como servicios mínimos en caso de que la huelga llegue a materializarse (la atención a hospitales y colegios y un vehículo de carga lateral operando para toda la ciudad).

Así las cosas, se enfrenta la ciudad y el gobierno de Bruno García a ocho días que serán decisivos para el desarrollo del primer Carnaval de la actual Corporación Municipal.