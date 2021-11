CGT cree que lo conseguido en el acuerdo del metal son "migajas" y mantiene la huelga

La Confederación General del Trabajo (CGT), la Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía (CTM) y el Sindicato de Estudiantes se han concentrado esta mañana delante del edificio de los sindicatos de Cádiz para rechazar el acuerdo que este miércoles han alcanzado UGT y CCOO con la patronal.

El secretario general de acción sindical naval de CGT, Antonio Muñoz, ha explicado que la convocatoria se basa en el hecho de que "después de 10 jornadas de auténtica lucha, ejemplo y referencia para todo el país, somos muchos los trabajadores que no tenemos información acerca del acuerdo de retroceso que han vuelto a firmar los sindicatos mayoritarios. Venimos aquí a ver si se dignan a darnos algún tipo de información".

Muñoz denuncia "haber recibido la misma información que cualquier ciudadano de a pie, lo que hemos visto por los medios o algún contacto que filtra algo, pero de manera oficial la información ha sido totalmente nula".

El representante de CGT defiende que lo alcanzado tras más de diez horas de negociaciones "no nos gusta nada. Todas las fuerzas se han centrado en la subida del salario a través del IPC y la patronal ha llegado a un 2,5%. Si estamos hablando de un interanual del 5,5% aunque aún no esté cerrado, lo consideramos migajas y no queremos migajas, queremos lo que nos corresponde".

Por todo ello este sindicato sigue defendiendo el mantenimiento de la huelga indefinida que comenzó el pasado día 16 y en la que han estado presentes "desde el minuto 1 y a la que invitamos a participar a todo aquel que se quiera sumar, porque es una huelga totalmente legal".