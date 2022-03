CCOO, UGT y Facua exigen al Gobierno y a Europa que atajen ya la escalada de precios de la energía

Como en otras capitales de provincia de toda España, en torno a un centenar de personas en nombre de los millones de ciudadanos que están soportando la escalada imparable de los precios de la energía, se concentraron en la Plaza del Palillero de Cádiz para exigir al Consejo de Europa y al Gobierno español medidas inmediatas para atajarlo en beneficio de las personas y las familias más vulnerables. Encabezaron la concentración la secretaria general de CCOO en la provincia de Cádiz, Inmaculada Ortega; su homólogo de UGT, Antonio Pavón y el presidente de Facua-Cádiz, David Cifredo.

"Para nosotros el día de hoy es fundamental porque mañana [por hoy] hay un Consejo Europeo. Nosotros venimos exigiendo que tiene que haber un control y un límite sobre los precios de la energía, de los carburantes, que afecta al conjunto de toda la ciudadanía, de todos los hogares, pero especialmente a los más vulnerables. Y eso está afectando directamente a nuestra economía. Lo estamos viendo en el transporte, al que tiene una carnicería, o a cualquier trabajador autónomo. Es fundamental controlarlo para el desarrollo de nuestra economía y para el mantenimiento del empleo", dijo Inmaculada Ortega a los periodistas.

"Esta semana se están presentando ya expedientes de regulación de empleo en diferentes empresas de la provincia, entre ellas Acerinox. También en todas las empresas auxiliares relacionadas con el sector industrial. Y eso es consecuencia del exagerado precio que tiene la energía, que no es justificable solamente por la situación de Rusia, sino que hay un oligopolio que está controlado por parte de las energéticas", sostuvo Ortega.

"Es inconcebible que estas sigan teniendo beneficios como los que tienen mientras la ciudadanía, la actividad económica y el empleo se están resintiendo. Eso es lo que le pedimos al Gobierno: que si mañana [por hoy] no se aprueban medidas efectivas por parte del Consejo Europeo, el Gobierno debe y tiene la obligación de imponer medidas de limitación del los precios en nuestro país", explicó la dirigente sindical.

"Hoy es un día de reivindicación, del lucha en todas las ciudades de España", reoordó Antonio Pavón. "Las centrales sindicales mayoritarias, junto con Facua, hemos convocado estas concentraciones para exigirles a Europa y al Gobierno de España que ponga el foco en la escalada de los precios de la energía. Vemos que esto está dañando seriamente la economía, principalmente la de las personas trabajadoras más vulnerables, y está haciendo que el empleo se esté deteriorando y perdiendo", lamentó el secretario general de UGT.

"Son muchas las empresas que están cerrando por el elevado coste de la energía y las que están planteando ertes porque son insostenibles. Es el momento de actuar ya. no podemos esperar más: La economía familiar está deteriorada. Aquellas pequeñas subidas salariales que hemos conseguido en los convenios se las ha comido ya la subida del IPC, que va ya por el 7%. Hay que exigirle a Europa y al Gobierno que controle los precios porque hay que controlar la economía, que es vital para el sostenimiento de las familias y de la clase trabajadora", sostuvo Pavón.

"Nuestra propuesta común es actuar como se ha actuado durante la pandemia", respondió Inmaculada Ortega a una pregunta sobre las medidas concretas que plantean. "Las organizaciones sindicales más representativas hemos estado totalmente a la altura de la situación de este país, firmando importantísimos acuerdos para intentar que los trabajadores no terminaran fuera de las empresas. El mecanismo de los ertes ha servido para mantener el empleo y lo que no puede ser que todos esos acuerdos, justamente ahora, no sirvan para nada por decisión de las eléctricas", explicó la secretaria general de CCOO-Cádiz.

"Pedimos un control específico de cómo se hace el cálculo de la factura, que es una forma de calcular totalmente especulativa, que favorece exclusivamente a las eléctricas, a costa de un sector que es absolutamente estratégico para el conjunto de la ciudadanía. No podemos tener los precios que tenemos. Lo mismo ocurre con los carburantes: las grandes empresas se ponen de acuerdo y controlan el mercado.Los Gobiernos, si quieren actuar contra eso, actúan. Hemos visto cómo los gobiernos europeos son capaces de confiscar la propiedad privada, los yates, de oligarcas rusos. Cuando se tiene voluntad de actuar, se actúa. Los países europeos pueden hacerlo. Hay mecanismos: realizar la factura y el costo de otra manera", recalcó Inmaculada Ortega.

"Una de esas medidas es topar los beneficios de las empresas energéticas", añadió Antonio Pavón. "Todos sabemos el dineral que tuvieron el año pasado de beneficios y creemos que esta dificultad que hay ahora del precio del gas por la guerra en Ucrania, no debe soportarla otra vez la clase trabajadora. Hay que hacer un esfuerzo y aquellos que más tienen son los que más tienen que aportar. Escuchamos hablar de bajar los impuestos. Se trata de subírselos a aquellos que pagan muy poco para invertir en ayudar a la población más desfavorecida para que pueda mantener su sistema de vida y frene ese excesivo gasto que tienen en electricidad, en gas y alimentos", propuso el dirigente de UGT.

"La inflación se está desbocando y está deteriorando el empleo. Hay que actuar rápido y ya. Por eso hay que exigir al Gobierno y a Europa que lo hagan, que intervengan ya. La derecha es muy critica con esto, pero es necesario que se intervenga y se frene el beneficio empresarial en favor de quienes más lo necesitan", concluyó Pavón.

"Reclamamos la necesidad de una actuación contundente del Gobierno que consiga reconducir la situación que estamos viviendo las personas consumidoras, los usuarios,la ciudadanía en general, aparte de en otros sectores En la economía doméstica esto es insostenible. No hay nada que provenga de la situación que estamos padeciendo ahora, sino que esto viene de antes", dijo David Cifredo.

"Estamos ante un sistema de fijación de precios de servicios esenciales que es absolutamente tramposo. Un sistema que lo que consigue es que el oligopolio, en el caso del eléctrico, se ponga las botas. Al final estamos pagando al precios del gas todo el resto de la producción de la generación eléctrica. Eso es insostenible y hay que cambiarlo. Facua y sindicatos exigimos que de una vez por todas se tomen medidas que cambien ese sistema de fijación de precios tramposo y que el Gobierno haga el papel de intervención en este momento tan terrible para los consumidores en general", concluyó el presidente de Facua.