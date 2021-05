CCOO Cádiz pide más profesores para garantizar la presencialidad segura en las aulas

El sindicato Comisiones Obreras tiene claro que el próximo curso escolar habrá que seguir aplicándose contra el Covid. De ahi que Sebastián Alcón, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Cádiz, haya pedido este lunes en rueda de prensa un aumento en las contrataciones de profesores y de personal no docente (PAS) “para seguir garantizando la seguridad en las aulas”. A su juicio, los centros educativos “han salvado el curso con nota gracias a un sobreesfuerzo tremendo de equipos directivos, profesores y PAS. La pandemia no habrá desaparecido en septiembre, puede ser un curso similar a este y difícilmente estarán vacunados los alumnos. Por eso exigimos más seguridad para mantener la presencialidad”. Por ello CCOO pide también mantener a los 800 profesores de apoyo Covid que hay en la provincia “y exigir a la administración cubrir urgentemente los puestos vacantes de personal no docente que desde hace años no se cubren, unos 120”.

Estas exigencias del sindicato se encaminan a la siempre deseada bajada de la ratio “para asegurar las distancias de seguridad entre alumnos y mejorar la calidad de la educación y los estándares educativos”. “Menos ratio supone evitar el cierre de unidades en la escuela pública”. Así lo entiende Mela Llanera, responsable de Personal Docente de CCOO Enseñanza, quien añadió que en la provincia “hay aulas con más de 27 alumnos y eso es tremendo. Pero Educación las mantiene en lugar de dividirlas en dos, bajando así la ratio. Es una sangría de cierres de líneas con criterios economicistas. Son más de 30 centros de la provincia afectados por cierres de aulas”. Llanera apuntó que estos números han sido recabados en los centros “porque Educación no facilita datos, de ahí que reclamemos más transparencia. Y hacemos un llamamiento a Miguel Andréu, delegado territorial de Educación, para que apueste por la educación pública”.

Todas estas reivindicaciones se escenificarán este miércoles con una concentración convocada por CCOO a las 11.30 horas ante la Delegación Territorial de Educación en la calle Antonio López.