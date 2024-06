Bruno García: "Que el PSOE cuestione el pago de la deuda me suena un poquito a raro"

Extrañado y hasta sorprendido se ha mostrado el alcalde de Cádiz, Bruno García, ante las críticas del PSOE local que ha vuelto a afearle su decisión de destinar el remanente de Tesorería del ejercicio 2023 del Ayuntamiento de Cádiz a pagar deuda a los bancos y no a inversiones en la ciudad cuando "no tenía esa obligatoriedad", como ha explicado el portavoz de la agrupación municipal, Óscar Torres. "Bueno, que lo digan los ciudadanos, lo entiendo, pero que lo diga el PSOE siempre me suena un poquito a raro porque cuando han tenido la oportunidad, no lo han hecho", ha explicado en referencia a la diferente actitud socialista cuando el equipo de Gobierno anterior seguía la misma política de rebaja de deuda.

"Miren, cada uno busca su argumento. Nosotros hemos tomado esa decisión para generar un ahorro que nos va a permitir dar estabilidad este año, el año que viene y el siguiente. Y además eso nos ha permitido cuadrar un presupuesto que nos permite no recortar en nada, y que nos permite además reforzar asuntos sociales, la inversión en vivienda y nuestra inversión en empleo", ha defendido García su determinación que, al parecer, iba más allá de la supuesta obligatoriedad por la reactivación de las reglas fiscales que habían quedado suspendida por la pandemia y que, finalmente, el Ministerio de Hacienda aclaró que no afectaba al remanente de Tesorería generado por los ayuntamientos en el ejercicio 2023.

Además, el regidor de la ciudad ha asegurado que, aún sin esos 15,3 millones de euros del remanente, su equipo de Gobierno ha procurado una "financiación garantizada" a proyectos como "el Portillo, el cementerio y, por supuesto, estamos valorando otras inversiones". "Les voy a decir un dato -ha continuado el alcalde- nosotros la inversión la tenemos puesta en vivienda; ya tenemos garantizadas 106 viviendas en este primer año, y quiero recordar de dónde partimos, que el gobierno anterior, del que formaron parte en el contexto de que todo se le aprobaba y no criticaron, hicieron solo 63 en ocho años", ha respondido.

De esta forma, hubiera existido, como defendieron en el pleno extraordinario del 3 de mayo, o no, la obligatoriedad jurídica de destinar el remanente de Tesorería a pagar la deuda, parece que Bruno García tenía claro que el montante no iría dirigido a inversiones pues, ha defendido, "ese ahorro nos va a dar estabilidad".

"Es importante que sepan que hay Presupuestos, y había solo una línea roja, que era no recortar en asuntos sociales, más bien al contrario, invertir más. Teníamos una obligación muy importante, que era el personal, el convenio alcanzado, y con esto hemos conseguido cuadrar el presupuesto y tenemos garantizados todos los asuntos que en esta ciudad nos comprometimos a hacer en este año. Y se va a generar una línea de ahorro en los próximos años para dar estabilidad, y se van a ver inversiones además del Portillo, la vivienda, la avenida de Astilleros, además de la inversión que tenemos que hacer en Valcárcel y en otros asuntos... Se va a dar un giro en el tema de la inversión", ha argumentado.

Siguiente paso del Presupuesto 2024

Además de responder a las críticas de Óscar Torres, Bruno García ha informado sobre los siguientes pasos a seguir en la aprobación del esperado Presupuesto 2024 del Ayuntamiento de Cádiz. El más inmediato, una conversación con los sindicatos.

"Hoy se los vamos a explicar a los sindicatos, que nos parece un gesto importante de cara a los trabajadores, porque al final son ellos los que tienen que ejecutar el Presupuesto. Este miércoles 12 de junio tenemos una primera reunión con cada uno de los partidos, a los que hemos dejado un margen de tiempo para que nos den alguna propuesta. Recordándoles que si quieren aportar algo, tienen que reducir en algo. Insisto, sólo hemos recortado en la publicidad y en la aportación a Onda Cádiz sin que eso suponga un problema para sus trabajadores. Estamos abiertos a un diálogo sincero", ha referido.

El calendario continúa el día 17 junio con la primera Comisión de Hacienda y "la idea" es que tener a final de mes "este Pleno de los presupuestos, coincidiendo en la misma mañana con el del estado de la ciudad". A continuación, se dará un mes de plazo para que quede expuesto "y, a finales de julio, tendremos el presupuesto aprobado", ha pronosticado.

"¿Podía haber estado el 1 de enero? Perfectamente, pero con recortes. He preferido aguantar, sabiendo que tenemos estabilidad en el gobierno, para cuadrarlo. Hemos tenido una oportunidad de generar ahorros y con eso hemos cuadrado. Hay dos casos, hemos duplicado en Cultura, con el 99% más, y hemos aumentado en servicios sociales un 20%, que era justo lo que he dicho que iba a hacer", se ha congratulado.