Bruno García: "Ahora sí el Hospital de Cádiz comienza a ser una realidad imparable”

El candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, ha realizado una valoración positiva de la presentación, el pasado jueves, del Plan Funcional del nuevo Hospital de Cádiz; un documento técnico imprescindible para la definición del proyecto constructivo de este equipamiento sanitario de "primer nivel". Bruno García señala al respecto que “ahora sí el Hospital de Cádiz comienza a ser una realidad imparable. Hemos pasado de un solar con un cartel a un documento base que define una inversión de 450 millones de euros, y un edificio con 750 camas en habitaciones individuales y capacidad de alcanzar el millar de camas. Ahora tenemos una realidad que es suficientemente importante como para unirnos a todos para trabajar en el futuro con lealtad e ilusión”.

Bruno García valora también el esfuerzo que ha supuesto la elaboración de este Plan Funcional que ha tenido que atender las demandas de la ciudad y los cambios en la atención sanitaria que se han producido en los últimos años. “Un equipamiento con la tecnología más avanzada, una UCI de 50 camas o unas urgencias con tres circuitos dan idea de la envergadura de este equipamiento en el que se ha puesto todo el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno. Esto es lo importante, que se ha definido un gran hospital y lo han hecho cuarenta profesionales en diez grupos de especialistas, por lo tanto, tiene todas las garantías posibles. Ya no hay vuelta atrás y esa es la gran noticia”, señala en nota de prensa el presidente provincial del PP.

El candidato popular pidió por último “a quien tuvo la oportunidad de hacer y no hizo, que abandone la crítica y reme en la dirección que necesita Cádiz. La concreción de los departamentos que tendrá el hospital, el plazo dado, y la reafirmación del compromiso de la Junta con Cádiz son datos irrefutables. Queda que todo trabajemos a partir de ahora para eliminar cualquier obstáculo que aparezca, no para poner los que ahora no existen”.