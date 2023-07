El boom de los tatuajes en Cádiz: "Se va a perder el miedo a no poder trabajar con uno"

Cada vez son más las personas que llevan algún que otro tatuaje en su cuerpo. Hay varias preguntas que formular aquí: ¿Es la moda de los tatuajes una moda creciente o decreciente? ¿Qué generación es la que más se tatúa? ¿Cuáles son los tatuajes que están más demandados? E incluso, ahora que hay una manera de quitárselos mediante láser, ¿proporciona este procedimiento como un "as en la manga" y hace que más gente se tatúe?

Según los mejores tatuadores de Cádiz esta moda está en aumento y no tiene pinta de parar en un futuro. Cada vez son más las personas que tatúan, al igual que las que son tatuadas y cada vez hay más estudios para cubrir esta necesidad.

Esto es debido a que cada vez está más normalizado el llevar tatuajes. Samia del estudio de tatuajes `La mala mujer´ nos dice que “se va a perder el miedo y el tabú de que si uno se tatúa no va a poder trabajar, que es lo que dice mucha gente -no, yo no me quiero tatuar aquí en esta zona porque cuando yo trabaje…- yo creo que cada vez eso se va a perder más y se va a normalizar de tal modo que ya va a ser algo que se quedará, osea que la gente seguirá tatuándose”.

También, de acuerdo con Joke, del estudio de tatuajes Skullzyklom, coincide en que "está creciente (la moda), porque cada vez se está normalizando más los tatuajes y cada vez la gente empieza más joven... Al final todo el mundo acaba teniendo amigos, familiares con tatuajes que hace que todo comience antes... pero no tenemos (en el estudio) un rango de edad determinado de clientes, hay desde chicos y chicas de 14-15 años que se hacen su primer tatuaje con el consentimiento de los padres y hemos llegado a tener clientes con mas de 80 años, todo ese rango de edad”.

Y es que por lo visto los más mayores también se están sumando a la moda de los tatuajes y muchos abuelos empiezan ya a tatuarse las iniciales de los nietos, al igual que pasa con los padres que acompañan a sus hijos menores y acaban tatuándose también. Lo que más se llevan son muchos tatuajes pequeñitos y sentimentales según nos cuentan, pero también sigue habiendo una gran demanda de personas que quieren “el brazo entero”.

En cuanto a estilos se lleva el realismo en el que puedes tatuarte una foto (ya sea de un retrato de una persona, de tu mascota, de un paisaje…) y también están muy de moda los tatuajes fine line o de línea fina; pero con respecto a estos primeros (las fotos de personas sobretodo) hay que tener mucho cuidado puesto que son junto a los nombres de ex-parejas de los primeros tatuajes que se acaban eliminando las personas con el tratamiento láser.

Según la doctora Raya León, que cuenta con su propia clínica estética especializada en tratamientos con láser (entre ellos la eliminación de tatuajes), "cada vez la gente se quiere quitar más los antiguos, los que ya no les gustan, los que ya no significan nada y están deteriorados... ha cambiado el estilo también, entonces quieren hacerlos más modernos y con mas significado".

Muchas personas lo que prefieren es tatuarse de nuevo sobre el tatuaje que quieren cambiar, pero hay veces en las que se hacen unas cuantas sesiones de láser primero para poder volver a tatuar encima lo que desean, algo que sin este procedimiento no podría ser posible.

Referente al tipo de tatuajes y si los clientes piden diseños originales en colaboración con el artista, o si traen ya sus imágenes sacadas de internet y lo que piden es una copia de algo que han visto, Juanopla de Rubén Reyes Tattoo piensa que todo depende de la zona. En Granada donde estuvo tatuando se lleva un estilo más artístico, en el que se le da más poder a la visión del tatuador, mientras que en Cádiz se lleva un estilo más de seguir la moda.

Dice que “aquí se hace todo el mundo el típico león, el típico leopardo, el elefante… entonces como que se repiten muchos los diseños, ves la piel de la gente y ves como que están tatuados de la misma manera”. También añade: “Normalmente o vienen con el diseño ya copiado, o se lo han visto a un colega o lo han visto de la página Pinterest, que ahora todo el mundo se lo descarga de Pinterest… entonces es -yo quiero este que se lo he visto a un futbolista, que se lo he visto a un cantante...- y quieren exactamente lo mismo, pero varía un poco también dependiendo del cliente”.

La mayoría de las personas vienen con el diseño ya pensado en su cabeza y la idea clara pero también se dan tatuajes espontáneos, sobre todo en los extranjeros, que vienen en grupo y lo que quieren es algo pequeñito que eligen en el momento y que represente a la ciudad de Cádiz como una ola.

¿Son perjudiciales para el trabajo?

En el aspecto de si son o no perjudiciales para el trabajo, todos coinciden en que cada vez menos. Por su parte, Raya afirma que “tenemos muchos opositores... que les piden que no tengan tatuajes y aunque no les pidan ellos tienen ya asimilado que ante igualdad de condiciones le van a dar la plaza a aquel que no tenga tatuajes”.

Lo que es cierto es que hace un tiempo eran mucho más restrictivas las políticas de tatuajes para cualquier oposición como por ejemplo las de policía o las del ejército, pero hoy en día no existe ninguna causa de exclusión por tatuajes (salvo las preguntas que te puedan hacer durante la entrevista personal sobre su significado).

El tatuador Joke nos vuelve a comentar: “el único motivo que unas oposiciones públicas te echen para atrás hoy es que tengan (los tatuajes) algún tipo de simbología o de ideología contraria a lo que te estas presentando. No puedes presentarte con un tatuaje racista visible en el brazo y te estas presentando a policía”.

¿Cómo de importante es cuidarse el tatuaje?

Para culminar, Joke remata con que “es fundamental (el tema del cuidado del tatuaje), es el 50% del tatuaje, si nosotros hacemos un buen trabajo pero luego el cliente deja desatendido ese tatuaje durante la curación el resultado no va a ser como debería”.

Es muy importante cuidarse el tatuaje sobre todo en verano, ya que el sol es la primera causa de infección en verano. Hay que cuidar la piel, hidratarla con una crema especifica para los tatuajes, mantener una limpieza adecuada y evitar el sol y el agua de playa o de piscina durante los primeros 10-15 días.