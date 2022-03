Bieito Rubido en Cádiz: "Al periodismo actual le falta más autocrítica y saber pedir perdón"

"El periodismo es una profesión apasionante a la que sin embargo le falta mucha autocrítica y, sobre todo, saber pedir perdón. Ahí radica la diferencia entre el buen periodista y el mal periodista, en saber pedir perdón". Estas reflexiones partieron de Bieito Rubido, uno de los grandes del mundo de la información en España, que este jueves por la tarde estuvo en Cádiz presentando su último libro, titulado 'Contar la verdad'. Fue en un acto organizado por el Grupo Joly y la Fundación Unicaja y donde este periodista gallego fue presentado por su colega gaditano José Joaquín León, ex director de Diario de Cádiz.

Un amplio currículum en el que brillan seis años como director de La Voz de Galicia (2000-2006) y, sobre todo, una década al frente de ABC (2010-2020) sitúan a Bieito Rubido como una voz autorizada para hablar de periodismo, del pasado y del actual. Y eso es lo que ha hecho en este libro y lo que hizo este jueves durante su intervención en el acto celebrado en la sede de la Fundación Unicaja, en la gaditana calle de San Francisco, y en el que estuvieron presentes, entre otras personalidades, Rafael Muñoz, director de Actuaciones Socioculturales de la Fundación Unicaja, que fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes; el presidente del Grupo Joly, José Joly; el director general del Grupo Joly, Tomás Valiente; el director de Diario de Cádiz, David Fernández; la delegada territorial de Fomento de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo; y el subdelegado de Defensa en Cádiz, Ángel Javier Umbría.

El periodismo es para Bieito Rubido "la profesión de la verdad, al igual que la medicina es la profesión de la vida". Pero la profesión a la que le ha dado 40 años de su vida, pese a ser muy apasionante, no es a su juicio ningún camino de rosas. Así, Rubido dijo por ejemplo que el periodismo es la profesión que más frustra a quienes se dedican a ella y citó encuestas que sitúan a los periodistas como el colectivo que más pronto, a los 34 ó 35 años de edad, reconocen su decepción. "Llegan pensando en un trabajo con glamour, en ser columnistas estrellas, y al final descubren no sólo que todo es mucho más vulgar y prosaico sino que además es una profesión mal pagada", reflexionó este gallego nacido en Cedeira (La Coruña) en 1957.

Aunque en ningún momento disimuló su amor por su profesión, y tras decir varias veces que se consideraba un afortunado por su trayectoria, Rubido quiso sacar a la palestra algunos de los males que dañan a esta profesión. Por ejemplo, dijo que a su juicio no existe el periodismo de investigación "sino filtraciones que a veces están entre la verdad y la mentira y que provienen de unas fuentes que nunca son inocentes porque siempre buscan algo". Y tras renegar "de los periodistas de gatillo fácil que quieren ser una estrella", afeó que no se contrasten informaciones y, sobre todo, que se arrase con la presunción de inocencia con demasiada facilidad. En este punto puso el ejemplo del caso de Bankia, "en el que se sentó a 31 personas en el banquillo, en el que ocho años después todos quedaron absueltos y a los que no se les devolvió su honor".

Bieito Rubido, "uno de los periodistas más prestigiosos de España y un protagonista de excepción de muchos de los últimos acontecimientos vividos en España", como le definió en su presentación José Joaquín León, habló del periodismo de ayer, del actual y del futuro.

En clave de pasado recordó por ejemplo la cobertura tan crítica que hizo bajo su mando La Voz de Galicia tras el desastre del Prestige, que le otorgó incluso un premio internacional al periódico. Y se vanaglorió de que tras los atentados de Madrid del 11-M el ABC fuera el único periódico que concedió la autoría a Al Qaeda, en contra de la versión que esgrimía el Gobierno de Aznar.

En referencia al periodismo actual criticó que la transformación digital "derive en mucha precipitación y ansiedad" a la hora de informar. "Las noticias falsas han existido desde siempre, no es nada nuevo. La diferencia es que ahora, con las nuevas tecnologías, se propagan más y también erosionan más y es mayor la toxicidad y el dolor que ocasionan".

Y pensando en el futuro se mostró convencido de que, muy a su pesar, la prensa en papel terminará desapareciendo, aunque también indicó que el soporte de la información ha ido variando con los siglos y que, por lo tanto, no se trata de un fenómeno nuevo "aunque lo malo es que nos está tocando vivirlo a nosotros".

Actual director del periódico digital El Debate y contertulio habitual en diferentes emisoras de radio y cadenas de televisión, Bieito Rubidio, tras su primera intervención, participó luego en un debate guiado por José Joaquín León y en el que se tocaron varios temas de actualidad. Así, por ejemplo, aplaudió el pacto de gobierno cerrado ayer mismo en Castilla y León entre el PP y Vox. "El PP tiene que quitarse los complejos y, sobre todo, tiene que hacer oídos sordos a lo que diga un PSOE que no puede dar lecciones sobre pactos porque gobierna con el apoyo de independentistas y filoterroristas", resaltó con rotundidad.

Y sobre otro personaje gallego como Alberto Núñez Feijóo, que en breve se convertirá en el nuevo líder nacional del PP, Bieito Rubido lo calificó con "un animal político" e incluso como "un monje de la política" y dijo de él que "sabrá buscar muchos votos por el centro" y que será capaz de reunificar al Partido Popular "porque es de lo mejorcito que hay hoy en día en la política española".