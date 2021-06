El Ayuntamiento ha recibido 20 ataques informáticos durante el proceso de votación para el nombre del Estadio

Durante la semana en la que ha estado abierto el período de votaciones para el cambio de nombre del Estadio Ramón de Carranza, el Ayuntamiento de Cádiz ha recibido 20 ataques informáticos a través de hackers, una media muy superior a la agresión a las redes municipales que se produce cada 15 días durante el resto del año. Así lo ha asegurado en la mañana de este lunes el alcalde José María González 'Kichi', tras el acto al que ha asistido del descubrimiento de un monumento por la personas con enfermedades mentales.

Kichi resalta que esos ataques han cesado desde el mismo momento en el que se dio por finalizado el período de votación el domingo a las nueve de la noche y ha lamentado que haya habido gente "que ha intentado boicotear el proceso".

El alcalde ha vuelto a realizar una defensa a ultranza tanto del cambio de nombre del estado municipal como también de la retirada de la placa de la casa natal del escritor José María Pemán, que en la mañana de este lunes tenía algunos ramos de flores como señal de protesta por la decisión tomada por el Ayuntamiento. Kichi ha reiterado que "es importante que reflexionemos sobre a quién le dedicamos nuestras calles y les rendimos honores" y por eso se mostró satisfecho que con equipamientos como el Estadio, "se esté haciendo esa pedagogía".

En este caso, el alcalde ha incidido en que todo el proceso de votación " se ha hecho en base a los dictados de nuestro delegado de Protección de Datos y esta se le ha encargado a una empresa de reconocida solvencia como Telefónica Services, que lo ha amparado para fuera impoluto e inmaculado".

Una vez más ha recordado que Ramón de Carranza fue alcalde en dos ocasiones, en una primera etapa durante la época de Primo de Rivera y en la segunda "en el primer año de la dictadura franquista instalada después del Golpe de Estado del 18 de julio 1936". En este sentido, ha afirmado que Carranza "fue responsable de la desaparición, encarcelamiento y fusilamiento de 800 gaditanos, A mí personalmente, como alcalde de la ciudad y también en mi doble condición de profesor de historia, se me hace imposible obviar y me parece injusto olvidar esta situación y esta realidad".

En lo que se refiere a la retirada de la placa de la casa natal de José María Pemán, ha asegurado que en ella "no se habla de literatura porque nosotros no nos metemos en la calidad literaria del escritor, pero sí que nos tomamos muy en serio la verdad, la justicia, la reparación y la Ley de Memoria Democrática".

Así, Kichi recuerda que en esa placa, además de dar datos alusivos al nacimiento del escritor, "reza de manera literal 'cantor excelso de la raza española'. Ahí se está haciendo una alusión a la participación activa de José María Pemán en los primero años del régimen, en el diseño del golpe de Estado del 18 de julio, en el diseño de la represión de ese terror caliente de los primeros años y eso es algo que no se puede ocultar". De este modo, ha señalado que "ninguna persona que tenga un conocimiento mínimamente fundada de la historia de la ciudad puede poner en cuestión lo que estamos diciendo".

El alcalde ahonda en este tema y deja claro que "Pemán es una persona que participa activamente en el Golpe de Estado y es el responsable de la depuración de 700 maestros en la ciudad y en la provincia en esos primeros meses de dictadura y como poco es para pensárselo".

Con respecto a si se pudo redimir a lo largo de su vida, Kichi ha asegurado que "es inútil mirar la historia con ojos de jueces. No estamos para juzgar o para valorar la historia sino para dar constancia de hechos que son así". En este sentido, reconoce que José María Pemán fue amigo del también poeta Rafael Alberti "pero so no le exime de la depuración de 700 profesores en la provincia de Cádiz. Cuando hablo de depuración no sólo me refiero a que perdieron sus trabajos, hablo también de cárcel, de fusilamientos y eso no hay vida que lo redima".

El Partido Popular está intentando montar una plataforma ciudadana para la defensa de la figura de José María Pemán. Desde el punto de vista del alcalde, "el PP lleva sin dar golpe desde hace seis años y fijándose solo en lo anecdótico y en ver cómo puede zancadillear al equipo de Gobierno, así que teniendo el conocimiento y la experiencia de todo este tiempo, tengo claro que va a ser otro fiasco más y solo lo han hecho con el objetivo de arrancar otro titular a lo largo de la semana, porque lo que es con propuestas, no arrancan ninguno".

Por último, ha lanzado un mensaje hacia las personas "que quieren ensalzar las glorias y la memoria de ambos personajes y rendirle honores, me gustaría que se repasen el significado de la palabra democracia, el de justicia y el de verdad. Frente a los que ensalzan a unos personajes que encarnaban unos valores que son cuestionables en un estado de derecho como es el nuestro, la voluntad y el trabajo del Ayuntamiento y de este equipo de Gobierno es poner las cosas en su sitio y donde creemos que deben de estar".