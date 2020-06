El Ayuntamiento de Cádiz pide a la Junta de Andalucía que active las ayudas al alquiler por el Covid-19

El Ayuntamiento de Cádiz ha criticado a la Junta de Andalucía en una nota de prensa por su lentitud a la hora de poner en marcha las ayudas de alquiler anunciadas con motivo de la crisis del Covid-19. El pasado 11 de abril fue cuando el Ministerio de Fomento lanzó la convocatoria de ayudas extraordinarias al alquiler que los gobiernos autonómicos deben gestionar y pueden complementar con más fondos.

En esta línea, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía anunció que a los 17 millones de euros destinados por el Ministerio sumaría otros 13 millones y que las bases estarían listas en la primera semana de junio. Sin embargo, la orden de convocatoria aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) con lo cual tampoco se ha iniciado el periodo para presentar solicitudes.

En este sentido, la concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha señalado que "es preocupante que en otras comunidades, la inmensa mayoría, se hayan publicado y estén ya recogiendo solicitudes y resolviendo, y en Andalucía estemos aún a la espera". A esto ha añadido que "la consejera se apresuró a presumir en el Parlamento de que la convocatoria estaría en tiempo récord, literalmente, y resulta que vamos a la cola del resto de España, cuando se trata de un tema de máxima urgencia y prioridad".

Por apuntar únicamente algunos ejemplos, en Castilla La Mancha el plazo de solicitudes está abierto desde el 14 de mayo o en la Comunidad de Madrid la orden se publicó en su boletín oficial el 12 de mayo.

Estas ayudas de alquiler, que según se anunció pueden cubrir hasta el 100% de la renta mensual, con un máximo de 900 euros al mes y seis mensualidades, irán destinadas a personas arrendatarias de vivienda habitual que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del coronavirus.

Por ello, ha explicado Tubío que "reclamamos que se pongan en marcha de manera inmediata, porque como Administración más cercana a la gente conocemos bien los problemas que muchas familias están teniendo para hacer frente a los alquileres. Desde el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo enorme para ayudar a las familias en este ámbito pero en solitario no tenemos capacidad de parar esta sangría, que si no se remedia rápido, derivará en problemas mayores para estos hogares. No podemos esperar ni un día más y nos alarma esta incapacidad que está demostrando el gobierno andaluz".

Tubío recuerda además que "más allá de este programa por el Covid, la Junta también prometió una línea de ayudas al alquiler para personas vulnerables antes de la pandemia e igualmente no se ha publicado ni hemos sabido nada más al respecto".

Por último, la edil de Vivienda ha remarcado que "lo peor de todo es que la lentitud de la Junta en esta materia no es nueva y nos preocupa realmente, porque no se trata solo de la parsimonia ante estas ayudas extraordinarias tan necesarias, sino que el programa ordinario de ayudas al alquiler autonómico acumula un retraso que es un auténtico despropósito y es que la consejera se comprometió hace dos semanas a agilizar los pagos de 2018 y ni siquiera aludió a los de 2019”.