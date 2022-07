El Ayuntamiento asegura que Eléctrica de Cádiz "no está en quiebra"

El concejal y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez, ha lamentado el "nuevo bulo" del Partido Popular, tras las declaraciones realizadas este martes por el presidente del grupo municipal del Partido Popular, Juan José Ortiz, sobre la “quiebra” de la empresa municipal. "Eléctrica de Cádiz no está en quiebra", ha rechazado tajante el edil.

Al respecto, Páez ha explicado que se han convocado comisiones informativas para "adoptar en Pleno la decisión de ampliar el capital social de la empresa". Una compañía que, ha recordado, es mixta, con un 55,3% del accionariado perteneciente al Ayuntamiento de Cádiz, "por lo que se trata de una empresa municipal, y la decisión de ampliar el capital se ha tomado consensuada con todos los socios del Consejo de Administración, del que también forman parte Endesa y Unicaja".

Así, el Consejo de Administración ha dado el visto bueno a la ampliación de capital para garantizar el funcionamiento de la empresa durante años. Un paso que se da con motivo de la nueva regulación del mercado energético, "que ha supuesto el incremento de las tarifas y del coste de la energía, beneficiando a las empresas que forman parte del oligopolio eléctrico al tiempo que ha obligado el cierre de más de 50 pequeñas compañías. Esas empresas sí han quebrado por aquellas regulaciones que han hecho distintos gobiernos del PP y del PSOE que han proporcionado mayores beneficios a las grandes empresas y han castigado a las pequeñas". "Pero Eléctrica de Cádiz -ha añadido Páez- no ha cerrado ni va a cerrar porque, con las cuentas cerradas del año 2021, el patrimonio neto sigue siendo positivo, lo que quiere decir que el capital social de la empresa está íntegro y, además, hay un remanente que proviene de las reservas legales que sigue siendo positivo, por lo que es falso que esté en quiebra". "Esto es de primero de Contabilidad, por lo que entiendo que quien ha hecho esas declaraciones sólo quiera malmeter. Si no, no habría dicho semejante barbaridad".

El presidente de Eléctrica de Cádiz ha concretado que esta ampliación del capital, acordada por el Consejo de Administración y por la Junta General de la Empresa Eléctrica, es de seis millones de euros. Al Ayuntamiento le corresponden 3,4 millones dado su 55,3% de accionariado, y el resto lo aportarán Endesa (33,5 %) y Unicaja (11,2%). "De esta forma se garantiza que Eléctrica de Cádiz cumple el principio contable de empresa en funcionamiento partiendo de que no existe quiebra". "Lo de la quiebra es otro bulo más del Partido Popular, que tiene que sacar cualquier cosa para verter acusaciones contra este Equipo de Gobierno".

Por último, Páez ha resaltado que Eléctrica de Cádiz "es una empresa pública, y gracias al trabajo que hemos realizado durante años en este Ayuntamiento, disponemos de un remanente líquido de Tesorería de unos 18 millones". Un remanente que, ha recordado, "cuando llegamos a este Ayuntamiento era negativo y ahora es positivo. Y con él podemos financiar la ampliación de capital. En cambio, con las cuentas que el PP dejó en este Ayuntamiento no se podía sanear nada, era imposible. Ahora, en cambio, con el remanente positivo existente, se puede acometer una ampliación de capital, porque cumplimos con todos los parámetros económicos, y no se puede hablar de quiebra en la empresa Eléctrica de Cádiz". "Quiebra es lo que hizo el Partido Popular con este Ayuntamiento", ha concluido.