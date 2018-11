El Ayuntamiento aprueba renovar el parque móvil de la Policía Local

“Es triste ver a Juancho mirando hacia el pasado"

El PP solicitó el jueves recuperar el proyecto de Ciudad de la Justicia en Tolosa Latour. Ayer, en la rueda de prensa posterior a la Junta Local, Martín Vila salió al paso de esta propuesta del Grupo Municipal Popular formulada por Bruno García y Juancho Ortiz. “El protocolo que hemos firmado con la Junta de Andalucía sigue avanzando. Este Ayuntamiento ha alcanzado un pleno entendimiento con la Junta en esta materia y la verdad es que me genera tristeza ver a Juancho repitiendo ideas que ya están pasadas, ideas que no aportan nada cuando ya, además, está clarísimo que la Junta no puede acometer ese proyecto de Tolosa Latour. Así lo dejaron claro en numerosas ocasiones. No tenían posibilidades de hacer realidad ese proyecto y ahora estamos en otra cosa. Intentar volver la mirada atrás, siempre a lo mismo, sólo produce tristeza”, indicó.