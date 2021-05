El Ayuntamiento resta importancia a la anulación de la adjudicación de la limpieza de Cádiz

Cualquiera que escuchara este viernes a la concejala Ana Fernández hablar de plazos podría pensar que lo que viene después de la anulación de la adjudicación del contrato de limpieza por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales es un huevo que se echa a freír. Ella resume lo que queda en “mesa de contratación, solicitar reformulación del expediente en los dos aspectos que nos ha marcado el tribunal, informe, pleno, siguiente mesa de contratación y adjudicación”. Casi nada.

La concejala de Enseñanza no da plazos pero habla de que no habrá que esperar “mucho tiempo”. Y de hecho, en parte le echa la culpa a lo mucho que ha tardado la Diputación provincial en emitir una resolución.Coser y cantar. Después de que la ciudad lleva tantos años esperando la adjudicación de este contrato de limpieza ahora le llega la anulación de la adjudicación. Pero ella, Ana Fernández, se niega a hablar de anulación. “No ha sido una anulación porque no se ha anulado el proceso. Cuando Acciona presenta la reclamación señala una serie de aspectos a los que el tribunal ha respondido, a algunos de manera favorable y a otros de manera negativa. Si el procedimiento hubiera estado mal hecho y si el tribunal de la Diputación hubiera considerado que todo el procedimiento estaba mal, lo habría anulado y no lo ha hecho”.

Así, Ana Fernández, en nombre del Ayuntamiento, le resta importancia y minimiza los plazos que la ciudad tendrá que esperar de nuevo para activar ese nuevo contrato, sea a la empresa que sea, ya sea Cointer o Acciona o la que sea.

Para ella, lo que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha hecho son “algunas correcciones”. Este mismo viernes por la mañana, los técnicos estaban estudiando al detalle la resolución del tribunal para luego convocarse una mesa de contratación donde se expondrá la resolución para que sea por todos conocida y se pedirá al área de Medio Ambiente que se hagan las correcciones que se indican en esa resolución”.

Lo bueno para Fernández es que, a pesar de esas “pequeñas correcciones”, “estamos en el momento final y nos queda muy poquito. Creo que nadie tiene más interés que nosotros y nosotras en que este pliego se adjudique y lo tendremos adjudicado muy pronto”.

La concejala defiende que la ciudad no tendrá que esperar mucho a pesar de este nuevo varapalo. “Cádiz tendrá muy pronto su nuevo servicio de basuras con la empresa que sea, con la que corresponda, con la que haya hecho la mejor oferta y con la que vaya a dar un mejor servicio a la ciudad”.

Con esto, Ana Fernández respondía a la portavoz municipal del Ciudadanos que el jueves se mostraba preocupada porque el Ayuntamiento no supiera ahora qué iba a pasar. “Sí, sabemos lo que va a pasar ahora”, le remarca Ana Fernández.