Ayuntamiento y Junta dan vía libre a un hotel sobre el vestíbulo de la estación de Cádiz

El gobierno municipal llevará en breve plazo al Pleno de la Corporación la aprobación inicial del proyecto del nuevo hotel en el vestíbulo de la estación férrea, dentro del desarrollo del Plan Plaza de Sevilla.

Este paso se da una vez que la Comisión de Patrimonio de la Junta ha dictaminado a su favor al considerar que su construcción no afecta al entorno de las murallas de Cádiz, que están catalogadas como Bien de Interés Cultural. Igualmente, el gobierno municipal ha dado su visto bueno al no existir ninguna traba legal, aunque en su momento ya se indicó que no era un proyecto que estuviese de acorde con sus planteamientos urbanísticos para la ciudad.

Cuando culmine todo el estudio de detalle de la zona se estará en disposición de dar la correspondiente licencia de obras, por cuanto ya se habrán iniciado los trabajos de llevada de la red de abastecimiento y saneamiento de agua a toda la avenida de Astilleros, según el proyecto previsto por Aguas de Cádiz que están en fase de adjudicación.

El Plan Plaza de Sevilla prevé la construcción de un hotel de siete plantas de altura sobre el edificio del vestíbulo de la estación, un inmueble que se construyó hace cerca de quince años pero que nunca se ha utilizado.

Tras varios intentos por encontrar una empresa interesada en sacar adelante este equipamiento, en 2016 Adif cerró un acuerdo con Barceló Hoteles, que ya tiene alojamientos en otros complejos ferroviarios del país.

La idea era abrir el hotel en 2020, aunque las obras aún no se han iniciado, pendientes como estaba la empresa de la entrada en funcionamiento de los servicios de abastecimiento.

De las siete plantas del edificio, cinco estarán dedicadas a alojamiento, con 180 habitaciones. Tendrá una categoría de cuatro estrellas y por su ubicación las tendrá vistas tanto del casco histórico de la capital como de su Bahía.