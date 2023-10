El Ayuntamiento de Cádiz recuperará la expropiación de fincas que no cumplan con la seguridad

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz va a recuperar los procedimientos de expedientes de expropiación para aquellas fincas abandonadas que no reúnan los requisitos legales en materia de seguridad y ornato. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde, Bruno García, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local. El primer edil señaló que él mismo ha encargado a la Delegación de Urbanismo el inicio de las gestiones y ha recalcado que es necesario poner en marcha estos expedientes. para, en el futuro, "poder hacer vivienda pública, que es una de nuestras prioridades".

García recordó que estos trámites no se han realizado desde 2015, cuando comenzó a gobernar Por Cádiz sí se Puede, y que sí se llevaban a cabo en el gobierno de Teófila Martínez antes del citado año. Reconoció que los expedientes de expropiación "son muy costosos y se prolongan mucho en el tiempo, además de que se deben dar muchos incumplimientos, pero si no empezamos ya no vamos a poder poner estas fincas a disposición de la ciudad".

El regidor quiso aclarar que su equipo de Gobierno no tiene un afán expropiatorio "porque el escenario perfecto sería no expropiar", pero sí busca "que se cumpla la legalidad". Insistió en que se trata de "un procedimiento muy difícil y costoso, pero si no se hace no vamos a tener espacio para generar viviendas".

Durante el mandato del PP entre 1995 y 2015 fueron muchas las fincas expropiadas por el Ayuntamiento de Cádiz, algunas de ellas señaladas por la Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía por tener infraviviendas. También se acumularon expedientes a propietarios que se negaron a rehabilitar sus fincas en mal estado. En casos de expropiación el Ayuntamiento entregaba las fincas a la empresa municipal de vivienda Procasa para que pusiera en marcha promociones de pisos, especialmente de protección oficial, o a la Junta para ser rehabilitadas.

En el pleno de septiembre de 2022, el grupo municipal del PP, entonces en la oposición, reclamó al equipo de Gobierno de José María González 'Kichi' recuperar el procedimiento de expropiación. El portavoz popular, Juancho Ortiz, defendió que entre 1995 y 2015 se habían expropiado más de 80 fincas.

También pidió el grupo municipal socialista en el pleno extraordinario de vivienda celebrado a comienzos de octubre que el Ayuntamiento de Cádiz recupere la figura de la expropiación, tanto en solares vacíos como en fincas ruinosas, para hacerse con mayor suelo en el que poder construir vivienda nueva.