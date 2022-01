El Ayuntamiento de Cádiz adapta su impuesto de Plusvalía a la actual legislación

El Ayuntamiento de Cádiz ya tiene adaptado su impuesto de Plusvalía al actual escenario que dejó la sentencia que el Tribunal Constitución publicó el pasado octubre y que obligó a la redacción de un Real Decreto Ley por parte del Gobierno estatal para que las entidades locales pudieran seguir reclamando este impuesto vinculado al incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Un pequeño galimatías administrativo que ha obligado a rehacer algunos artículos de la ordenanza y a incorporar nuevas normas o concreciones.

Según ha resumido el concejal de Economía, José Ramón Páez, el objetivo de esta adaptación es "cobrar lo que es necesario, no cobrar lo que no procede según la ley y devolver lo que se haya cobrado indebidamente". Para ello se ha aprobado este lunes en un Pleno extraordinario la nueva redacción de la ordenanza fiscal, que ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y del PSOE (frente a la abstención de PP, Ciudadanos y Domingo Villero). No obstante, el texto queda ahora sujeto a las posibles alegaciones que se presenten en el período de exposición pública que durará 30 días hábiles desde que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia.

Básicamente, lo que ocurre ahora con este impuesto de Plusvalía es que quedarán exentos de su pago aquellos que acrediten que no ha habido un incremento de valor de la propiedad en cuestión, la base imponible que determina el canon reflejará ahora la situación del mercado inmobiliario, se garantiza el principio de capacidad económica a la hora de fijar la carga tributaria, o se incorpora un gravamen para aquellos casos en los que la plusvalía se produzca en el período inferior a un año, que son las que se consideran que pueden tener un carácter más especulativo.

El concejal del Partido Popular José Manuel Cossi ha fijado en 1.850.000 euros la estimación de pérdida económica del Ayuntamiento de Cádiz en relación a los ingresos por la Plusvalía en base al nuevo escenario dibujado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y tanto él como la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, han lamentado la no incorporación de bonificaciones al nuevo texto de la ordenanza. "Hay mucho más interés en cobrar impuestos que en ofrecer bonificaciones a los vecinos", ha lamentado Cossi, que ha puesto en contraste con la actuación municipal la decisión de la Junta de Andalucía de rebajar impuestos al inicio de este año 2022.

"Defendemos que el dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos y no en las arcas de las administraciones", ha afirmado el popular. "Nosotros defendemos cobrar impuestos a quien hay que cobrarlos y destinar esa recaudación donde hay que destinarla", le ha respondido el titular de Hacienda.