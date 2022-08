El Ayuntamiento de Cádiz cerrará el paso a la zona del colector de pluviales de Santa María del Mar

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado este viernes la aplicación de medidas de seguridad en el colector de pluviales de Santa María del Mar, debido a los importantes daños que sufre esta infraestructura y que pueden suponer un riesgo potencial para las personas que a diario transitan por la zona de los bloques.

Por ello se tomarán medidas para evitar el tránsito y estancia de cualquier persona en la zona afectada y se requerirá a la Junta de Andalucía que lleve a cabo su reparación de forma urgente para evitar daños de carácter medioambiental o sanitarios. La concejala y presidenta de Aguas de Cádiz, Ana Fernández, ha avanzado que este es "el primer paso para emprender acciones legales en el mes de septiembre si de aquí a entonces no obtenemos una solución".

Fernández ha explicado que "la respuesta que la Junta de Andalucía anunció hace unas semanas que había enviado la hemos recibido este miércoles 3 en Aguas de Cádiz. Una respuesta que contesta a un requerimiento que la empresa municipal hizo en 2020, hace más de un año, y no a los que tanto el Ayuntamiento como ACASA han hecho posteriormente. En esta contestación se habla entre otras cosas de una comisión en 2017 donde al parecer de manera consensuada se decidió cerrar este convenio y de la que no tenemos ninguna información ni en Aguas de Cádiz ni en Urbanismo". Señal, según la concejala, de que "no tienen ninguna intención de solucionarlo".

Por otro lado, también se han aprobado este viernes los pliegos para sacar a licitación el suministro, instalación y puesta a punto de seis unidades de soportes para cámaras y dispositivos con cámaras que van a conformar la 'Ruta Selfie Bahía de Cádiz'. Un proyecto enmarcado en la estrategia EDUSI Cádiz 2020: un proyecto de ciudad, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través de los Fondos Feder, dentro del eje urbano del programa operativo plurirregional de España 2014-2020. 'Una manera de hacer Europa'.

Se trata de un procedimiento negociado sin publicidad con un único licitador, que es la empresa Turs Take Your Selfie, S.L. El presupuesto base de la licitación es de 24.262,92 euros (IVA incluido) y la duración del contrato será de tres meses a contar desde su formalización.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar el interés turístico en la zona urbana del barrio de Puntales. Para ello, se adquirirán e instalarán seis soportes para cámaras y dispositivos con cámara a lo largo del paseo marítimo de la avenida de la Bahía y conformarán la llamada 'Ruta Selfie Bahía de Cádiz'. Una vez instalados, contarán con un código QR que dará acceso a la landing page de la Ruta Selfie Bahía de Cádiz, donde se dará acceso a la información de la propia ruta, así como a las redes sociales y a la página web de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz.

La Junta de Gobierno ha dado luz verde a la participación municipal en la campaña de comunicación, divulgación y sensibilización 'Mar de gentes', financiada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Sostenibilidad y el FEMP, promovida por el Galp Cádiz-Estrecho y ejecutada por Servel Solutions.

El objetivo de este proyecto es la puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental pesquero, así como el modo de vida de los habitantes que viven directa o indirectamente de la pesca, además de dar a conocer las buenas prácticas del sector pesquero en la conservación medioambiental y la sostenibilidad. Esta iniciativa, que ya ha visitado otros puntos de la provincia, llegará a Cádiz los días 10 (en la playa de La Victoria) y 11 de agosto (en La Caleta) y contará con una carpa con paneles informativos para los adultos y talleres para los más pequeños.

A solicitud de la entidad CEAIN, y como parte de las actividades programadas para el verano, se ha validado también la celebración de un concurso de castillos de arena en el módulo central la playa de La Victoria. Será el día 19 de agosto entre las 10.30 y las 13.00 horas y está prevista la participación de unos 40 menores de entre 6 y 17 años.

En otro orden de asuntos, la Junta de Gobierno local ha avanzado en la puesta en marcha de las cámaras de control del acceso de tráfico en el Paseo Marítimo, el tramo Glorieta Ana Orantes-Glorieta Cortadura y acceso al mercado solicitando a Eléctrica de Cádiz el suministro eléctrico para dichas cámaras.

Por otra parte, se ha aprobado la solicitud de Horeca para la ampliación de horarios de cierre de los establecimientos de hostelería y esparcimiento de cara a la celebración de distintos eventos y fiestas. Así, se ampliarán en dos horas los horarios generales de cierre de los días 14 de agosto, con motivo de la festividad de la Asunción; 17 de septiembre, por la celebración de la procesión Magna; 23, 24 y 25 de septiembre por el desarrollo en Cádiz de SailGP; y el 6 de octubre por la festividad de la Patrona.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a un convenio con la Fundación La Caixa para llevar a cabo el proyecto Caixaproinfancia, que tiene como objetivo facilitar el acceso a diferentes ayudas y servicios de carácter socioeducativos a niños, niñas y sus familias. Este programa pone especial atención a la infancia y adolescencia afectada por una situación de pobreza y vulnerabilidad social.

En la sesión de este viernes también ha sido aprobada la prórroga del convenio de cooperación suscrito con la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en materia de ayudas económicas familiares. Se trata de un convenio que se prorroga anualmente y que estipula las aportaciones tanto de la Junta como del Ayuntamiento a dicho programa, ascendiendo a 38.000 euros la aportación municipal para 2022 a través de la Delegación de Servicios Sociales.

Finalmente, se han concedido 15 ayudas económicas familiares por valor de 5.231 euros, 18 ayudas para pagar facturas de agua por un importe de 1.177,22 euros, 16 bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz, 5 bonificaciones para pensionistas para el pago de recibos de agua y 13 nuevas altas en el programa de cobertura energética anual.