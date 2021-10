El Ayuntamiento de Cádiz ampliará la campaña de control de patinetes hasta el 7 de noviembre

El Ayuntamiento de Cádiz se suma a la campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre comunicación, vigilancia y control de la prohibición de circular por las aceras de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas prevista del 25 de octubre al 7 de noviembre de 2021.

Es por ello que se va a prolongar la campaña de control de VMP y bicicletas que inició la Policía Local de Cádiz a principios de este mes de octubre y que incluía la circulación por zonas peatonales. De esta forma, se hará coincidir con la campaña propia de la DGT, por lo que no concluirá a finales de mes, sino que se ampliará hasta el 7 de noviembre.

Cabe recordar que con la campaña ya iniciada en la ciudad se pretende concienciar y hacer cumplir por parte de la ciudadanía las normas de circulación y seguridad de estos vehículos recogidas en la Ordenanza Municipal de Tráfico -que fue modificada hace más de un año para incluir la regulación expresa de dichos vehículos- y en el resto de normativa estatal de aplicación.

A fecha de 19 de de octubre, se han interpuesto un total de 326 denuncias. Las más numerosas, 109, son por circular por zonas peatonales, 74 por circular con auriculares, 39 por hacerlo con un pasajero y una por hacerlo con dos; 21 por circular por calzada no autorizada para ello; 12 por circular por la acera; 10 por circular usando el teléfono móvil; nueve por circular siendo menor de 15 años; ocho por hacerlo careciendo de alumbrado; otras ocho por circular con un menor sin casco; cuatro multas por carecer de alumbrado; tres por circular en sentido prohibido; otras tantas por conducir bajo los efectos del alcohol; dos por circular sin reflectante homologado; una por hacerlo de modo negligente; otra por circular con sillín instalado; otra por rebasar un semáforo en rojo; y una última por no mantener la maniobralidad en la conducción.

