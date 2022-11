El Ayuntamiento se reúne con UGT y trabajadores del Servicio de Ambulancias para tratar las deficiencias del servicio

La concejala de Salud del Ayuntamiento de Cádiz, Eva Tubío, ha mantenido una reunión con una representación de trabajadoras y trabajadores del servicio programado de ambulancias del Hospital Puerta del Mar y San Carlos, a petición de los mismos. Este personal, que realiza los traslados entre los hospitales y los desplazamientos a las consultas, así como para los tratamientos oncológicos o las diálisis, manifiesta que la empresa no está realizando una buena gestión del servicio dada la falta de personal y de medios que dispone para ello. Todo ello está originando consecuencias para la ciudadanía, como los múltiples retrasos y el deterioro de la calidad; y también para los propios trabajadores, todos técnicos de emergencias sanitarias que “llevan tres años sin uniformes y sufriendo pequeños retrasos en sus nóminas”.

“Según nos trasladan, de las 28 ambulancias y dos asistidas 24 horas que están adjudicadas -que corresponden a los dos hospitales y que pagamos la ciudadanía-, las convencionales no tienen personal para cubrir los vehículos establecidos, y las asistidas nunca han estado en funcionamiento”.

Tubío ha subrayado que “lo más sorprendente es que los trabajadores denuncian que con los mismos medios se atienden servicios privados a los cruceristas, algo que no está contemplado en el pliego. Desconocen si hay un contrato o convenio aparte, pero actualmente se hace con los mismos medios y profesionales que, además, no están cualificados para temas graves como los que se pueden dar en un crucero, con ambulancias no medicalizadas, y cuyo destino es igualmente una clínica privada, concretamente la de La Salud. También exponen que se hacen traslados entre clínicas privadas”. Es por ello que la edil exige a la Junta de Andalucía que “aclare el uso público de las ambulancias”.

A esta reunión con los delegados de personal y enlace de los trabajadores y trabajadoras con la empresa SSGD, concesionaria desde hace cuatro años del contrato de servicio para Cádiz y San Fernando, actualmente en prórroga de un año, también ha asistido la secretaria provincial de Sanidad de UGT, Azucena Morales.

Los trabajadores aseguran que desde el mes de junio están intentando que le den respuestas tras haber acudido a exponer sus reclamaciones a la anterior Consejera de Salud y al Jefe de la Inspección Sanitaria, sin haber obtenido resultados. Por lo que esperarán a ser atendidos por la actual consejera, con quien tienen una reunión el próximo lunes, para decidir si convocan o no una huelga.

El Ayuntamiento ha recabado las quejas del personal empleado y estará al tanto de las posibles soluciones que la Consejería vaya dando para asegurar el buen funcionamiento de "un servicio tan necesario y vital para los pacientes".