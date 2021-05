Autonomía Obrera demandará al Ayuntamiento de Cádiz por no suministrar ropa a trabajadores municipales

La Sección Sindical de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz ha señalado que tras la resolución de la Inspección de Trabajo por incumplimiento del suministro de la ropa de trabajo al personal de conserjería y de Deportes, va a presentar la correspondiente demanda al Consistorio.

Destaca el sindicato “la incapacidad del Ayuntamiento para sacar los pliegos de condiciones para abastecer de la ropa de trabajo a conserjes, subalternos, auxiliares de servicios generales y personal de Deportes está ocasionando que no se esté suministrando a este personal dicha ropa de trabajo desde el verano del 2019, con el consiguiente perjuicio para trabajadores y trabajadoras que llevan dos años sin uniformidad”. Incide Autonomía Obrera en que “muchos de los trabajadores y trabajadoras afectadas, ante la falta de suministro de estas prendas obligatorias, están acudiendo a sus puestos de trabajo con su ropa personal de calle”.

El sindicato considera que el retraso en la licitación del pliego y los problemas burocráticos han provocado una vulneración tanto del artículo 38 del Convenio Colectivo del personal laboral como del artículo 43 del Acuerdo Regulador. Ante dichos incumplimientos, Autonomía Obrera presentó la denuncia correspondiente ante la Inspección de Trabajo, con fecha 21 de enero del 2021.

Trabajo entiende “que no es competente con el personal funcionario, pero sí con el personal laboral, procediendo con fecha de 22 de febrero del 2021 a iniciar expediente sancionador al Ayuntamiento de Cádiz por estos hechos”.

Según el sindicato durante semanas posteriores el Ayuntamiento promovió la negociación en Comisión Mixta de Negociación del listado de la ropa de trabajo que compondrá el futuro nuevo pliego. En dicha negociación se dejó constancia por parte de Autonomía Obrera de la obligación del ayuntamiento de que se le comprara la ropa a los trabajadores que desde mediados de 2019 no habían recibido las que les correspondía, o en su defecto, se les compensara por dicho incumplimiento, todo ello mientras no se aprobara y adjudicara el nuevo pliego de condiciones, “ya que no puede haber trabajadores a los cuales se les ha suministrado ropa y a otros no”.