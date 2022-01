Autonomía Obrera denuncia la "gestión pésima y caótica" de los nombramientos a los interinos en el Ayuntamiento de Cádiz

El sindicato Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Cádiz ha acusado al concejal del Personal, Demetrio Quirós, de estar realizando una "gestión pésima y caótica" en el nombramientos de los interinos en algunas de las bolsas de trabajo vigentes en el Consistorio gaditano.

En un comunicado, esta fuerza sindical ha señalado que Quirós está realizando "una interpretación interesada y mezquina" de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Así, ha resaltado que está "justificando argumentos de reducción de tiempo en los nombramientos inventados que no están reflejados en dicha ley, como es el hecho de contabilizar todos los servicios prestados de los aspirantes, aunque los nombramientos sean por situaciones transitorias independientes de los titulares, como bajas, excedencias o maternidad, saltándose con ello a aspirantes de las bolsas que le corresponden ser llamados para cubrir nuevas interinidades y nombrando a otros que ocupan puestos muy inferiores en las bolsas correspondientes".

Este hecho, según el sindicato, "provoca una serie de irregularidades en cadena que afectan a cientos de trabajadores/as expectantes de las bolsas, muchos de los cuales han iniciado ya los pertinentes recursos". Asimismo, ha precisado que "otros, en cambio, por miedo debido a su inestabilidad y a que se tomen con ellos represalias en futuros llamamientos no lo hacen, algo de lo que se está aprovechando vilmente el Ayuntamiento de Cádiz, lo que consideramos vergonzoso partiendo de un gobierno que se dice llamar de izquierdas".

Ante esto, Autonomía Obrera ha señalado que "llegan a ser tan descabellado los criterios que está utilizando el Area de Personal que se han llegado a ofrecer ocupar vacantes por un tiempo limitado inferior al que se refleja en la ley, al contabilizar periodos que no deberían ser contabilizados, incluso sumando periodos en los que el aspirante está en situación de desempleo". Junto a esto, también ha añadido que "utilizan un criterio inventado de que no los pueden volver a llamar hasta pasado cinco meses, sin tener en cuenta lo reflejado en la normativa actual, la cual no establece ningún periodo de transición desde que el funcionario interino es cesado hasta que puede ser llamado para otra necesidad".

Autonomía Obrera ha afirmado que este asunto ha sido puesto en conocimiento del Área de Personal, Alcaldía y Secretaría, "sin que hasta la fecha se haya subsanado esta situación".

Por último, el sindicato ha pedido "a todos los aspirantes a llamamientos que estén vigilantes y planteen sin miedo las reclamaciones oportunas, acudiendo al Contencioso si es necesario, tal y como nosotros estamos haciendo con nuestros afiliados y afiliadas afectados". "Sabemos que todas estas reclamaciones pueden acabar en indemnizaciones o duplicidad de puestos, con el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento y del que haremos responsable a Demetrio Quirós, que es el político que con su mala gestión ha llevado al caos a la Delegación de Personal que dirige", ha finalizado.