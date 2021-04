Asuntos Sociales trabaja en la "complicada solución" para las dos trabajadoras municipales cesadas

Helena Fernández, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, no esconde su preocupación por el cese, por parte del Ayuntamiento, de dos trabajadoras de su delegación del Equipo de Tratamiento Familiar. “Como delegada del Servicio te puedo hacer una defensa a ultranza de estas trabajadoras y de su importancia en sus puestos de trabajo, pero hay un nuevo marco legal al que nos tenemos que ceñir y, lamentablemente, hoy por hoy es cierto que están cesadas aunque desde el Ayuntamiento estamos trabajando en buscar una solución idónea para sus situaciones pero sí que es algo complicado”, explica.

Una búsqueda que le ha llevado a consultar, entre otras cuestiones, cómo se han resuelto “este tipo de situaciones” en otros ayuntamientos “pero, efectivamente, nos estamos encontrando con que no hay un método y que depende mucho de cada caso, de si se ha convocado bolsa, de si no...”, informa la concejala que el lunes volverá a mantener una reunión con el área de Personal para seguir trabajando en el caso.

El caso, los casos, llevan los nombres de Concepción Rea Crespo y María de la Paz Troncoso Zarazúa, una psicóloga y una trabajadora social con 21 años de trabajo en la delegación municipal de Servicios Sociales como parte del Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), que pone su atención en situaciones conflictivas en el ámbito de la familia y la infancia. Hablamos de dos casos, dos puestos, dos personas “muy especializadas en su área”.

El problema legal surge en el choque de la situación laboral de estas dos trabajadoras –contratadas desde 2001 para este programa específico con plena garantía de continuidad y que, por tanto, se ha ido renovando desde entonces– con el acuerdo al que llegaron delegación de Personal y los sindicatos tras cambiar la Ley del Empleado Público, “en el que decidieron que para poner acorde a la legalidad este tipo de puestos los llamamientos se realizarían a través de las bolsas de trabajo”.

Bolsas genéricas en las que no están ninguna de las dos afectadas por motivos diferentes. “En el caso del trabajo social, sí ha habido varias convocatorias de oferta pública en este periodo, y la bolsa resultante es la que se utilizará, pero sí es cierto que en el caso de los psicólogos no ha existido ninguna convocatoria y la bolsa de la que se llamará es de una bolsa creada en 2006 que, de hecho, se llama bolsa de sustitución, por lo que comprendo que la trabajadora que ocupaba el puesto de psicóloga entendiera, o le dijeran, que no era un bolsa a la que tenía que presentarse porque se creó por la necesidad concreta de sustituirla”, razona la edil.

“A mí me toca cumplir la ley y asegurar la continuidad de estos programas y que cuenten con profesionales lo mejor preparados posibles y con cuanta más experiencia mejor pero siempre ateniéndome a esos límites legales que me marcan desde contratación. Con todo, estamos ahí buscando la fórmula para ver cómo pueden permanecer”, desea.

Los ETF, equipos muy especializados

Los ETF, los Equipos de Tratamiento Familiar, son programas que están compuestos, normalmente, por un educador social, un trabajador social y un psicólogo que se dedican a resolver problemas del ámbito de familias conflictivas. Casos de violencia, malos tratos, abusos sexuales, comportamientos de familias desestructuradas es el campo en el que trabajan estos profesionales que, evidentemente, requieren de una formación muy especializada.

Sólo un ejemplo, es el ETF el que manda la propuesta a la Junta de Andalucía para la retirada de un menor de su familia. Quizás, por ello, el problema del cese de las dos trabajadoras de este equipo del Ayuntamiento de Cádiz sólo es la punta del iceberg de una cuestión más amplia, la de la especialización y la necesidad de crear bolsas específicas para estos puestos más allá de las genéricas.