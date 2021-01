El PSOE ha dicho que sí a la descatalogación del edificio de la Aduana pero aún lo sigue haciendo con la boca pequeña.

Los socialistas, al igual que el resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Cádiz, han respaldado la propuesta del Partido Popular de trasladar a la Junta de Andalucía la petición de descatalogar el edificio para su posterior derribo.

Tanto Adelante Cádiz como el PP y Ciudadanos han protagonizado una defensa a ultranza y sin dudas esta actuación por parte de la Administración regional. Sin embargo, aunque el voto tanto del PSOE como del no adscrito Domingo Villero ha sido un sí, pero con dudas.

Por parte del Partido Socialista, su concejal Javier Ramírez ha resaltado que desconoce qué parte del proyecto de reurbanización de la Plaza de Sevilla ha podido paralizar la catalogación como bien protegido de la Aduana. A su vez ha dejado en el aire la posibilidad de que se puedan plantear problemas legales desde la Administración central a esta descatalogación.

Además, Ramírez ya aprovechó para poner sobre la mesa y echarle en cara al concejal de Urbanismo, Martín Vila, lo que él ha considerado otra posible "aberración" en referencia a la construcción de un hotel de siete plantas en esas mismas inmediaciones.

Por su parte, el concejal no adscrito Domingo Villero, no se ha negado en ningún momento a esta iniciativa popular pero sí ha puesto sobre la mesa que posiblemente no sea el mejor momento económico para la ciudad como para acometer el posible derribo de este edificio, hasta ahora protegido por Cultura .A su vez, Villero quería saber cuánto y cómose va a pagar este derribo.

A pesar de todo, la moción salió adelante con apoyo unánime de la corporación y Martín Vila aprovechó para avisar de que sus técnicos ya se han puesto manos a la obra para remitir a la Junta de Andalucía esta petición que ahora cobra más fuerza tras este Pleno.

Vila dejó claro que una vez que se lleve a cabo esta tramitación y la definitiva descatalogación habrá que abordar de manera ordenada el derribo del edificio de la Aduana.