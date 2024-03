Antonio de María pide un tercer turno para acelerar las obras del Puente Carranza

El presidente de la Federación de la Hostería en Cádiz (Horeca), Antonio de María, ha considerado "un mal menor" el anuncio de las obras que se desarrollarán durante cuatro meses, hasta julio, en el Puente Carranza y que mantendrán cortado totalmente ese acceso a la capital, y ha pedido que se considere el que haya tres turnos de trabajo "para adelantar esa fecha en la medida de lo posible".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Horeca ha asegurado que la ejecución anunciada por el Ministerio de Transportes es una obra "de fuerza mayor" que afecta a la seguridad del puente y por ende, de la propia ciudadanía que circula por él.

Respecto a la idoneidad del inicio de estas obras, que están previstas para el 17 de marzo, Antonio de María ha apuntado que "salvo que hubiera atrasos en la obra por complicaciones surgidas", éstas acabarían a mediados de julio, que es el momento en el que "empieza a llegar realmente el movimiento de verano" de los turistas.

Es por eso que ha pedido de nuevo el que se considere desde el Gobierno de España el introducir un tercer turno de trabajo para estas obras, si no se ha tenido ya en cuenta, para abordar esta actuación "las 24 horas".En su opinión, en esta zona no hay vecinos por lo que "no molestarían" con el turno nocturno.

"Pediría que hubiera tres turnos de trabajo, en la medida de lo posible, para adelantar esa fecha. La segunda quincena es cuando empiezan a llegar los contingentes importantes de veraneantes y la obra hay que hacerla, es una obra de seguridad y creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que esto es fuerza mayor. Hay que actuar", ha argumentado.

Las obras de sustitución de vigas en el vano 30 del Puente José León de Carranza, que da acceso a la ciudad de Cádiz por la CA-36, supondrán el corte total de esta vía desde el próximo domingo 17 de marzo a las 21 horas.

La afectación al tráfico en ambos sentidos durará unos cuatro meses, siempre y cuando las circunstancias de obra lo permitan, como informó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible este pasado martes. Durante el tiempo que dure esta actuación y para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación, se habilitarán itinerarios alternativos debidamente señalizados tanto para entrar como para salir de la capital gaditana.