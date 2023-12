Ángel León: "La Guía Michelín ha sido muy osada en leer el alma de Edu Pérez", del Tohqa

Ángel León, el triestrellado chef de Aponiente, no dudó en celebrar con especial alegría, cariño y orgullo la concesión de una estrella Michelín al restaurante Tohqa, de El Puerto de Santa María, con Eduardo Pérez al frente, quien trabajó con él en su restaurante portuense. No obstante, Ángel León echó de menos muchas más estrellas en la provincia de Cádiz y en Andalucía, donde "hay mucha gente muy preparada". Esto es lo que dijo al final de una entrevista que mantuvo con Diario de Cádiz tras su participación en el Blue Zone Forum, de Incubazul, organizado por la Zona Franca de Cádiz.

"Yo creo que ha sido una verdadera revolución lo de Tohqa en El Puerto de Santa María porque es un sitio con un alma. Y a mi me parece que la Guía Michelin ha sido muy osada en leer el alma de Edu Pérez y de su equipo, que son unos marismeños asalvajados que aman Cádiz con una puta verdad que es muy difícil que la gente entienda. Entiendo que la Michelín ha leído ahí el hasta donde puede llegar Tohqa y para mí es un orgullo que cada vez crezca más gente que empezó en Aponiente con sus propios proyectos y que Aponiente sea una inspiración para ellos", dijo Ángel León en declaraciones a este periódico.

De la confianza de Ángel León con Edu Pérez da una idea la siguiente declaración que, por su autenticidad, reproducimos íntegra y literalmente: "Yo un día me fui a Eduardo y le dije: Cabeza, tienes que dejarte ya de ser tan radical y no sé que más le dije", cuenta Ángel León. "Y Edu me coge y me contesta: '¿Y eso me lo vas a decir tú, cabrón? ¿Tú me lo vas a decir a mí? ¿Te acuerdas en el Aponientito de no sé qué, que todo el mundo te decía que no, y tú no te bajaste la burra? Pues yo hago esto por mis cojones o cierro".

"Pues igual Tohqa es un ejemplo. Un sitio que estaba atravesando una situación muy difícil y va la vida y le regala una estrella Michelin, una oportunidad ahí. Por lo tanto, esto es un orgullo. Y estoy seguro de que seguirá creciendo", afirma convencido Ángel León. "Creo que van a seguir ocurriendo muchas cosas porque está sembrando gente que ha pasado antes por otras casas y que están haciendo sus propios proyectos personales", añade el chef de Aponiente.

"¿Si han faltado estrellas? Pues claro que sí, seguro que han faltado muchas. Entiendo que hay gente muy preparada para recibir estrellas y gente que está empezando que quizás la Michelin no ha visto todavía en su momento... Esto de las guías es muy complicado... Yo lo he sufrido toda mi vida", confiesa Ángel León.