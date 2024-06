"Andalucía está a la cabeza del aumento de feminicidios en 2023"

Graciela Atencio, que en 2010 fundó en España el primer observatorio en toda Europa sobre los asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, Feminicidio.net, ha estado en Cádiz esta semana para participar en las Jornadas sobre Prevención y Sensibilización del Feminicidio, organizadas por la Fundación Municipal de la Mujer con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se han celebrado durante dos días. Dos días en los que se ha analizado en profundidad la evolución y el concepto de feminicidio y donde Atencio ha alertado de unas cifras “alarmantes” en Andalucía.

–¿Cómo surge la idea de feminicio.net?

–Yo soy periodista y estuve en México investigando los asesinatos de Ciudad Juárez pero, por razones de amenazas, abandoné mi equipo y me radiqué en España. Aquí continué con una serie de investigaciones que me llevaron varios años y también estuve observando la creación de la Ley Integral de 2004 y, bueno, estudiando la violencia machista en España descubrí que había un porcentaje de feminicidios, de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres, que no estaban teniéndose en cuenta en las políticas públicas. Empecé a documentar esos casos que se quedaban fuera y, como empezamos en 2010, te puedo decir que nuestra base de datos, desde esa fecha hasta ahora, duplica el número de casos de los casos oficiales, que son solamente los que están en el marco de la pareja. Esta base de datos fue la primera de feminicidios en la Unión Europea y la primera base de datos de feminicidios construida por la sociedad civil organizada. Algo muy importante porque esta base de datos representa la lucha del movimiento feminista que en este país es muy potente y que ha luchado históricamente para que se reconociera la violencia machista y para proteger a las mujeres.

–¿Cuáles son las principales casuísticas que incluyen de las que se quedaban fuera de los datos oficiales?

–Los feminicidios familiares, que es el segundo tipo de feminicidio más cometido, normalmente hijos que matan a sus madres; los feminicidios por agresiones sexuales, que están creciendo; los feminicidios no íntimos cuyo componente principal es la misoginia, tenemos casos de vecinos que matan vecinas por aversión a las mujeres o de relaciones de conocidos que no hay una relación afectivo-sexual pero hay un componente de misoginia. Están todos esos casos y luego están los feminicidios del sistema prostitucional, en los que mayoritariamente las mujeres son asesinadas por los puteros.

–En el informe que han realizado del año 2023 y que han presentado en Cádiz, Andalucía no sale muy bien parada, ¿no?

–De hecho estamos muy preocupadas porque ha habido un repunte de feminicidios alcanzando unas cifras, que se está asemejando a los datos de la década pasada. El año pasado en Andalucía fueron asesinadas por hombres 27 mujeres, con un trágico mes de enero con 6 asesinadas. Además, tenemos un dato que nos debe encender todas las alarmas, y es que Andalucía tiene la tasa de prevalencia más elevada de España. La prevalencia de España es de 4 mujeres asesinadas por cada millón de habitantes, y en Andalucía la tasa es de 6 mujeres, con lo cual, Andalucía encabeza actualmente el aumento de los feminicidios en 2023. Con estos datos en la mano, hay que hacer un llamado a las instituciones públicas para que esa tendencia no se refuerce en 2024. Esta es un tendencia peligrosa que, como digo, nos se acerca a las cifras de hace más de una década. Cuidado con el retroceso que podamos estar sufriendo en Andalucía.

–¿Por qué han subido los casos?

–Pues al igual que surgen los comités de crisis a nivel estatal, convocados por el Ministerio de Igualdad, sería muy intresante que las autoridades en Andalucía, la sociedad civil, las adminsitraciones públicas, las fuerzas de seguridad y representantes del sistema de justicia hicieran una valoración y analizaran los casos y las causas en una mesa de trabajo para atajar la raíz del problema y articular una serie de medidas que puedan evitar que esa tendencia siga al alza porque no sabemos cómo va a ser el 2024. Y todavía no ha empezado el verano, cuando se producen el mayor número de feminicidios...

–Ante este principio de retroceso, ¿podemos decir que las políticas públicas están fracasando?

–Desde que entró en vigor en 2004 la ley de violencia de género han disminuido por lo menos un 30% los feminicidios, eso quiere decir que las políticas públicas son importantes, que funcionan y que las leyes marcan un cambio de paradigma, pero no podemos bajar la guardia. Estamos un momento peligroso, especialmente en Andalucía, y tenemos que impulsar las cuestiones que tienen que ver con la prevención y con la coeducación, que es muy importante desde la primera infancia, y formar a los operadores de justicia. De hecho, en jornadas como las que se han celebrado en Cádiz lo que venimos a tratar es cómo bajar esas cifras porque lo que es cierto es que ahora mismo hay un rearme patriarcal que vemos en el aumento de las denuncias de violencia sexual y en el aumentando del negacionismo de la violencia machista entre los más jóvenes. Uno de cada 5 jóvenes niega que exista la violencia machista y también tenemos partidos políticos que niegan la violencia machista. Entonces tenemos que poner el foco en campañas masivas, en la educación, en mejorar las ayudas a víctimas, en mejorar el sistema de justicia para este tipo de denuncia y seguir luchando para la erradicación de los feminicidios.

–¿La ley del sí es sí vino a remar a favor?

–Lo que ha reportado de positivo es que tenemos una ley orgánica, que brinda atención y derechos a las víctimas, pero no es suficiente porque tenemos que actuar, por ejemplo, sobre la pornografía violenta, que es una forma de educación sexual actualmente entre los jóvenes y adolescentes. Por eso es importante la coeducación, las nuevas generaciones están normalizando la violencia sexual, y eso nos puede traer problemas muy serios. Y, por otro lado, loq ue es importantísimo es que los operadores jurídicos tengan perspectiva de género a la hora de aplicar la justicia, porque no la tienen, por eso que el movimiento feminista siempre hace referencia a la justicia patriarcal, una justicia injusta para las mujeres.

–¿Las agresiones sexuales en grupo han subido o sólo es una percepción por el foco mediático?

–Nosotros fuimos el primer observatorio que se ocupó de hacer un registro de casos. Empezamos con el famoso caso de La Manada en 2016, hemos continuado y el año que viene vamos a publicar un nuevo informe porque, te adelanto, no han dejado de crecer. Se han producido más de 2.000 agresiones sexuales múltiples en los últimos 7 u 8 años, no es que sea un numero mayoritario con respecto a otras denuncias de agresión sexual, y tampoco es un agresión nueva, existen históricamente, pero lo que sí hemos observado es que ahora es una violencia que se manifiesta por la influencia del consumo de pornografía, porque hay un tipo de pornografía que se llama gang bang, en internet se puede encontrar de acceso libre, y de alguna manera esas agresiones sexuales reflejan ese tipo de pornografía. Y, por supuesto, están relacionadas con un negacionismo de la violencia de género, que incide en los hombres jóvenes, porque la mayoría de los perpetradores y víctimas son jóvenes. Estamos observando que esto forma parte de una tendencia que hay del rechazo a la igualdad, es un signo del rearme patriarcal. Y eso es terrible.