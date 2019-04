Ana Peral, la que fuera edil del Partido Popular en el gobierno de Teófila Martínez, va a ser la candidata de Vox a las elecciones municipales del 26 de mayo, según ha podido saber este partid a través de fuentes del propio partido que lidera a nivel nacional Santiago Abascal.

El nombramiento de Ana Peral se hizo público en el pasado mes de octubre pero después quedó en suspenso a la espera de que se pudieran celebrar unas primarias. Sin embargo, el criterio de esta formación cambió y decidió hacer una elección directa por la que ha salido la ex concejala del PP.

Afiliada al Partido Popular, Peral fue concejal durante dos mandatos consecutivos, de 1999 a 2007. En un principio se ocupó de la delegación de Parques y Jardines, aunque a partir del año 2001 pasó a estar al frente de Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana. Tras dejar su puesto como concejal, esta gaditana natural de Bornos pasó en 2008 a formar parte como administrativa del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cádiz hasta que abandonó esta actividad hace años.

El que se perfila que va a ser el número dos en la lista es el abogado Mikel Sánchez Bollar (Cádiz, 1972) que tendría su primera incursión política. Hijo de madre vasca y gran aficionado al surf, es un hombre conocido en algunos ámbitos de la ciudad.

El pasado lunes, horas antes de que se presentara públicamente las candidaturas al Congreso y al Senado, hubo una reunión de los principales representantes de Vox en Cádiz. En la foto que se hicieron en el Mercado Central, salía el número uno al Congreso de los Diputados, Agustín Rosety, que estaba secundado a un lado y por otro por Ana Peral y Mikel Sánchez.

No obstante, las fuentes consultadas de Vox por este periódico señalan que hasta que no se presente la lista (el plazo es entre el 17 y el 22 de abril) hay posibilidades de que haya cambios de última hora pero a la vez dijeron que esperan que no haya variaciones.