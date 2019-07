Ana Fernández: "La dimisión de Araceli Orozco es algo normal en un partido que se organiza en base a su militancia"

La edil del Ayuntamiento de Cádiz Ana Fernández ha restado importancia a la dimisión de la portavoz de Podemos Cádiz, Araceli Orozco, que “simplemente entiende que ha acabado un ciclo y quiere retirarse del cargo”. Fernández dijo no entender “el repentino interés mediático que hay por las reuniones del círculo y por las decisiones que se toman. Es un círculo activo y estas decisiones se toman con naturalidad y normalidad. Se sostiene con una militancia que realiza un trabajo importante y al margen de sus actividades personales. Y las personas deciden asumir responsabilidades y dejar de asumirlas en base a cuestiones personales y, a veces, también políticas”.

Según la edil, la compañera Orozco “ha realizado un trabajo excelente. Quiere asumir otra serie de responsabilidades y no pasa nada. No hay nada más”. “Entiendo que, después de cuatro o cinco años, sea un modelo difícil de entender por lo diferente a otros partidos. No hay fractura. Es algo normal en una organización que se organiza en base a la militancia”, añadió. Sobre la suspensión del círculo de Podemos para evitar la dimisión de Orozco, precisó que “no se suspendió, se aplazó. Como ha ocurrido otras veces. Es extraño tener la idea de que se ha suspendido porque la compañera iba a dimitir”.