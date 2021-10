El Alzheimer de Antonio contado por su hijo

“El Alzheimer te enseña el valor de esta vida y que la enfermedad no hay que sufrirla, ni dramatizarla: hay que vivirla con todo lo que lleva”. Cuando este mal llegó a la familia de Antonio Germán Giraldez Sánchez-Gey, los cimientos se tambalearon. Pero la experiencia vivida, y sufrida, con su padre, Antonio Giráldez Álvarez, llevó a este arquitecto gaditano y profesor de Secundaria a poner negro sobre blanco todo lo que aconteció a su progenitor entre 2013, año en el que le diagnosticaron la enfermedad, hasta el 10 de julio de 2020, cuando falleció. Estas impresiones llevan por título Los recuerdos de mis fuerzas. El libro se presentó el pasado viernes en el colegio Salesianos, con gran acogida de público.

“Lo he escrito para ayudar a quienes tengan esta enfermedad en casa. Sin muchos tecnicismos, tal como es el Alzheimer. Con sus luces y sombras, sus días de euforia y sus días de bajón”. Cuenta Giraldez que cuando la familia supo del mal que aquejaba al padre “entendimos que no teníamos ni idea de qué podía depararle y depararnos. Y pedimos consejo en el mismo gabinete donde iba a tratarse, donde nos explicaron unas pautas y una nociones básicas para entender lo que nos esperaba. Nos dijeron que el proceso iba a ser un camino en el que teníamos que cuidarle y cuidarnos los demás de la familia”.

Antonio Germán fue recogiendo datos y vivencias hasta convertirlas en un diario. Siete años de enfermedad. “Anoté lo más interesante, aspectos de la enfermedad, situaciones que nos descolocaban. Momentos duros, y, por qué no decirlo, momentos simpáticos por situaciones de desconcierto que se producían”, apunta. Asegura que esta obra “me ha ayudado a desahogarme, recogiendo reflexiones personales. He descubierto hasta qué punto tenía paciencia para devolver a mi padre lo que me había dado desde que nací. Me ha ayudado a tener paciencia y temple en una enfermedad tan dura, que te pone en situaciones límite”.

Los recuerdos de mis fuerzas es un libro de 182 páginas autoeditado con la colaboración de la editorial Círculo Rojo. Cuenta con venta directa en redes sociales (@losrecuerdosdemisfuerzas) y de momento en La Cápsula, calle José del Toro, 20, y Kiosco de Loli, en avenida de Andalucía, 92.