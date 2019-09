"Alquilar una casa se está convirtiendo en un lujo"

Carmen (nombre ficticio) lleva cinco meses buscando un piso en alquiler de larga duración en Cádiz. Cinco meses para encontrar una vivienda a un precio asequible, habitable y que tenga lo imprescindible para ella y su hijo, un niño pequeño. Cinco largos meses en los que se ha encontrado de todo: “Precios desorbitados, casas con mucha humedad, muy estropeadas, sin muebles... También alquileres vacacionales encubiertos o pisos para estudiantes... Incluso he estado a punto de sufrir un timo porque siempre se aprovechan de las personas más necesitadas”.

Carmen ha vuelto a Cádiz, su ciudad, tras un tiempo fuera. Lo ha hecho porque aquí tiene sus “redes”, su familia y amigos, aquellos que podrán ayudarla en la crianza de su hijo cuando sea necesario. Ese tiempo fuera le ha hecho darse de bruces con una situación que califica como “insostenible”. “Vivir, comer y tener una casa parecen artículos de lujo. Me llama la atención la escasa solidaridad y la falta de apoyo que hay en este tema. Me da igual que seas mi prima o mi vecina y si no encuentras una vivienda no es mi problema, yo voy a poner la mía en alquiler para sacarle dinero y si tú no tienes dónde quedarte, no me interesa. Hay una pérdida de valores humanos brutal”, denuncia.

Carmen es consciente de que “hay gente que se mete en las casas y no paga, pero ese porcentaje es mínimo y los propietarios cuentan con muchas medidas que les amparan en esos casos. La mayor parte de la gente es pagadora y cumplidora. Una vivienda tiene que ser un bien asequible y por ello las administraciones tienen que poner ciertos límites”.

Carmen dice que conoce a mucha gente que está en su misma situación. “Nos ayudamos entre nosotros, es importante que lo hagamos y nos organicemos para que se traslade que es un problema de la sociedad actual. Los precios son desorbitados. No puedes vivir cuando destinas más de la mitad de tu sueldo al alquiler, eso es violencia porque estás privando a tus hijos de una alimentación equilibrada, de ocio, de ropa, de tiempo libre, de bienestar...”

Carmen alerta de lo que podría suponer una pérdida de población en la ciudad que trastocaría otros ámbitos. “Si la gente se va de Cádiz no hay vida. Si nuestros hijos no pueden criarse aquí, la ciudad no será sostenible y se perderá su esencia. No habrá colegios, ni comercios, la plaza estará vacía... En Cádiz se ha desestructurado y desarticulado todo, lo único que queda es el turismo, que también es estacional. Todas las medidas que se han tomado hasta ahora han sido contra la habitabilidad, contra la convivencia y contra la comunidad. Se va contra todo aquello que significa vivir en una ciudad: utilizar los espacios públicos, disfrutar de la ciudad, revertir en el consumo local... Vamos camino de convertirnos en un parque temático, en un plató. Para que la ciudad siga estando viva es fundamental equilibrar el tema laboral y la vivienda, porque esto es insostenible”.