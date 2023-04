“En Alemania hay trabajo, siempre que se esté cualificado y se sepa la lengua”

–Fue cónsul en Barcelona entre los años 1996 y 1999 y es embajadora de la República Federal de Alemania en España desde agosto del año pasado ¿Cómo ve que ha cambiado este país desde entonces?

–Ha cambiado bastante, pero sobre todo lo que noto es que es más abierto, más internacional. Ha cambiado también el nivel de bienestar, que ha mejorado, pese a la crisis económica que ha habido durante tantos años.

–¿Y han mejorado también las relaciones bilaterales entre Alemania y España? Porque se han vivido situaciones de cierta tensión: la implantación del euro en 2001, la crisis económica de 2008 y aquella época de constantes llamamientos a la austeridad…

–Yo diría que después del año 2022 con todos sus encuentros, estamos ahora en una de las mejores épocas de nuestras relaciones. Siempre hemos mantenido una relación que es, básicamente, muy positiva, que me refleja mucha gente con la que hablo, por el papel que tenía Alemania en esa transformación, en el acceso a la Unión Europea… Todo esto tiene un eco positivo hasta el día de hoy, pero por supuesto hemos tenido tiempos que fueron más fáciles y también tiempos que fueron más difíciles. Yo noto y hemos notado en el estudio que hemos hecho con el Instituto Elcano sobre cómo ven los españoles a los alemanes hoy que, por ejemplo, la crisis financiera y sus consecuencias para nuestras relaciones crisis se ha superado. [El estudio al que se refiere es La imagen de Alemania en España, realizado entre el 12 y el 21 de diciembre pasados a partir de 1.008 entrevistas]. También noto ahora mucho interés por la economía de Alemania por parte de las empresas españolas. Lo percibo más que en los años 90. Aquí han cambiado también los papeles: ahora las empresas españolas miran a Alemania como sitio para invertir.

–¿En qué sectores quieren invertir las empresas españolas? Ferrovial ha anunciado hace poco que se va a los Países Bajos…

–Sí, pero ese es un caso muy especial… … Lo que vemos sobre todo es que las grandes empresas energéticas tienen interés en invertir en Alemania: ellas están mirando hacia el norte y algunas tienen allí inversiones ya.

–¿En qué tipo de energía? Imagino que en renovables…

–En general en el sector de la energía- renovables, LNG [gas natural licuado].

–Ustedes han decidido acabar ya mismo con sus últimas centrales nucleares...

–Mañana [por el sábado] se van a cerrar las tres centrales nucleares que quedan activas. La idea es aumentar la producción de energías renovables, que en la actualidad cubre el 47% de la generación de electricidad. Queremos que sea de al menos 80% en 2030. Esto necesita de bastante esfuerzo en Alemania, pero también necesitamos la ayuda de otros socios, como por ejemplo España.

–Alemania se ha sumado al proyecto H2Med, un corredor de energía verde que transportará hidrógeno...

–Durante la cumbre celebrada el pasado 9 de diciembre en Alicante, los gobiernos de España, Francia y Portugal acordaron mejorar la conexión de la Península Ibérica con el mercado interior, ello con el apoyo expreso de la Comisión Europea. En la declaración franco-alemana del día 22 de enero de 2023, Alemania y Francia se comprometen expresamente con la prolongación hasta Alemania del conducto H2Med. El H2Med es, en opinión del gobierno federal, un proyecto de extraordinario interés para el abastecimiento futuro de Alemania y Europa con hidrógeno verde proveniente de la península ibérica. Es positivo que ya esté previsto un corredor por Francia para la conexión con Alemania, así como la posibilidad de interconexiones en el Mosela o el curso superior del Rin.

–¿Cómo cree que se ha gestionado la pandemia y postpandemia en Alemania, España y la Unión Europea?

–Ha sido una crisis que nunca antes habíamos vivido. No teníamos experiencia porque la última gran pandemia en Europa fue en 1918/1919. Fue algo muy duro y muy intenso. Hemos aprendido a lo largo de esta crisis, sobre todo en los primeros meses, el papel tan importante que tiene la unidad entre los estados europeos y qué podemos conseguir si trabajamos juntos. Me refiero, por ejemplo, a que inicialmente cada país corrió a comprar mascarillas y luego decidimos que las comprábamos juntos, la Unión Europea, con más poder en el mercado. Fue un gran éxito. También el tema de las vacunas que se han desarrollado y el intento de unir esfuerzos para que estuviesen disponibles también para terceros países que todavía no están en la Unión Europea. Creo que como europeos, los alemanes y españoles, hemos contribuido mucho a que se haya superado la crisis.

–La guerra en Ucrania ha vuelto a generar tiempos difíciles, incluso en Alemania, el país económicamente más fuerte de la Unión Europea ¿Hasta qué punto depende Alemania del gas ruso?

–En este momento, nada. No dependemos del gas ruso. Eso lo conseguimos el año pasado, en cinco o seis meses, sobre todo con el gas natural licuado, buscando socios como Noruega y Países Bajos, que han ayudado mucho.

–Al final el invierno no ha sido tan duro como se esperaba…

–En este punto podemos decir que hemos tenido suerte. Pero también nos habíamos preparado bien: los almacenes de gas estaban bien llenos para ese invierno más duro que hemos tenido. Ahora se nota cómo se ha ahorrado. En consumo de electricidad, un 12%, que es bastante.

–Por su situación geográfica y por su papel de liderazgo en la UE ¿se sienten más vulnerables?

–Bueno, nos sentíamos, porque por esta dependencia del gas fuimos el objetivo de la medida de Rusia de cortar el suministro. Pero las víctimas de esta guerra injusta y agresiva son los ucranianos. Y ayudar a los ucranianos es una obligación para nosotros y lo vamos a hacer en tanto haga falta.

–A Alemania le ha costado un poco que dentro de esa ayuda se incluya armamento pesado…

–Bueno, no solo a Alemania. El canciller definió muy claramente cuáles son las condiciones para mandar tanques a Ucrania y una de estas condiciones es que lo hacemos con los socios. Esto es clave, porque en el momento que alguien vaya solo, es posible que vaya ser objetivo de medidas especialmente duras por parte de Rusia. Es muy importante que vayamos todos juntos. Además, todas las medidas que tomemos para apoyar a Ucrania tienen que ser de una naturaleza que no nos haga parte de la guerra. Esa fue otra condición. Cuando él estuvo seguro de que se cumplirían estas condiciones, finalmente dijo que sí. Hemos actuado rápidamente, la formación militar ha empezado rápidamente y hemos enviado 18 tanques a finales de marzo, más de lo prometido. Inicialmente iban a ser 14, pero para operar bien necesitaban más.

–El papel de China parece crucial en la evolución y en el desenlace de este conflicto. Por otro lado, hay una tensión cada vez mayor con Estados Unidos por Taiwán. Usted fue responsable de Prensa en la Embajada alemana en Pekín ¿Teme que todo esto derive en un conflicto mayor?

–Bueno, son dos temas que hay que separar. Uno es el posible papel en el conflicto de Ucrania. Creo que como China tiene influencia sobre Rusia podría tener un papel muy bueno. Pero, claro, esto significa políticamente también que China tiene que precisar su relación con Rusia. Nosotros lo vamos observando y cada esfuerzo que se hace para que esta guerra termine nosotros no lo vamos a descartar. Respecto a Taiwán, aquí mantenemos la política de una China, de que la República Popular China es la que representa a toda China. Rechazamos todo lo que pueda cambiar el estatus que tenemos ahora, de forma unilateral. Además, el estrecho de Taiwán es una de las rutas más importantes del comercio que hay en el mundo. El 50% del comercio naval tiene que pasar por ahí. Por eso es clave que todos respeten la situación actual y el entendimiento que mantenemos.

–El turismo alemán no deja de crecer en España y más en Andalucía ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?

–Sé que en la provincia de Cádiz se ha desarrollado muy bien después de la pandemia. Por razones que son evidentes, el turismo ha sufrido una fuerte bajada en estos años 2020 y 2021 porque no había posibilidades. En 2023 ya hemos visto una subida de 30% en las reservas por parte de los turistas alemanes en la provincial de Cádiz. Y le puedo asegurar: los alemanes tienen ganas de viajar, y muchas. Y a España. Y a Cádiz. Porque tienen necesidad de sol y de mar. Para muchos alemanes ha sido casi la parte más dura del Covid el no poder viajar.

–De hecho el Patronato Provincial de Turismo de Cádiz y el touroperador alemán Tui acaban de firmar un contrato para mantener todo el año los vuelos entre su país y Jerez…

–Sí, se va a aumentar el número de vuelos porque el interés ha crecido mucho, como acabo de explicar.

–También creo que ha aumentado el número de residentes…

–Es que nosotros no tenemos cifras muy precisas de los residentes porque hay algunos que se registran y otros que no. Hay unos que viven entre Alemania y España, un par de meses allí y otro par de meses aquí. Pero me imagino que por las posibilidades tecnológicas de teletrabajar hay más gente que aprovecha la posibilidad de pasar largos meses del año fuera de Alemania y también aquí.

–A los españoles también les gusta viajar a Alemania. Creo que es el tercer país europeo favorito solo por detrás de Francia e Italia ¿Ven mercado aquí?

–Sí , sí, claro. Son sobre todo viajes a las ciudades. Berlín es el destino número uno. No es que los españoles pasen todavía cuatro semanas en el Mar del Norte, pero hay sitios en Alemania muy bonitos y nos gustaría mucho que viajaran más. Les animo a los turistas españoles visitar la página web de la Oficina Nacional Alemana de Turismo www.germany.travel/es, donde encontrarán toda la información en español al respecto.

–¿Qué destinos recomienda especialmente, aparte de los más conocidos?

–Eso es muy difícil. Todas las ciudades son interesantes. Yo soy de Munich. Es una ciudad muy encantadora. Y Ratisbona es muy interesante históricamente para los españoles. Allí pasó mucho tiempo Carlos V y allí encontró a la madre de Don Juan de Austria.

–Desgraciadamente en Cádiz vivimos en una provincia con altísimas tasas de paro y muchos gaditanos cuando viajan a Alemania es en busca de trabajo ¿Qué empleo se está demandando? ¿Qué cualificación se pide?

–En Alemania estamos en plena crisis demográfica y hay una falta de mano de obra y de trabajadores con cualificación de todo tipo, en el sector de la educación, de la salud, en el técnico, pero también en otros. En este momento, cualquier persona que busque trabajo en Alemania puede encontrarlo. Pero hay un punto, que es el problema, que es la falta de conocimiento del idioma. Desafortunadamente los españoles piensan que el alemán es insuperablemente difícil y no lo es. Pero buenos conocimientos del inglés, ayudan. También del alemán, como segunda lengua. Porque solo con el español en Alemania es difícil encontrar trabajo. Hoy hemos hablado con el rector, con el vicerrector y profesores de la Universidad de Cádiz que tienen un gran interés por mejorar las ofertas para españoles de cursos de alemán en Cádiz y en Alemania.. Pero, claro, sería también muy importante mejorar la oferta de alemán como segunda lengua ya en los colegios. Es muy importante llegar a la Universidad con cierto mínimo conocimiento y creo que esto facilitaría mucho el intercambio en el mundo laboral entre Alemania y España.

–¿Se necesitan médicos de familia allí? De Andalucía se están yendo muchos…

–Por supuesto, pero no sólo médicos, sino también del resto de las profesiones sanitarias. También se necesitan enfermeros, de todo…

–En breve tendremos elecciones en España y hay quien ya habla de un posible triunfo de la derecha con el apoyo de la ultraderecha. ¿Teme que pase algo parecido en Alemania?

–Bueno, no se pueden comparar los países. En Alemania existe un cordón sanitario que significa que no se forman coaliciones con el Afd. Y creo que hay mayor apoyo al centro ahora que hace algunos años. Pero quizá es efecto de la última crisis. No obstante debemos de ser conscientes de que la democracia es muy frágil. Por eso es muy importante que la política demuestre el respeto por las instituciones y los procedimientos de la democracia.

–Le tengo que preguntar por otro tema de actualidad: Alemania está a punto de despenalizar, de legalizar. el consumo recreativo y el cultivo de cannabis para uso personal ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué modelo van a seguir?

–Sí, el Gobierno ha presentado sus ideas sobre este tema, que también forma parte del contrato de coalición y se hace en cooperación con la Comisión de la UE. El Gobierno ha presentado algunas ideas: se permitirá el consumo privado de 25 gramos, se permite hasta el cultivo de tres plantas por persona y, en un segundo paso, se introducirán tiendas especializadas para mayores de edad en algunas regiones en el marco de proyecto piloto. De esta manera intentamos regular el mercado negro y evitar la venta de sustancias contaminadas. Todo esto ha sido presentado pero necesita el consentimiento del Bundestag, del Parlamento, y del Bundesrat, la cámara de los länders, y creo que todavía va a haber mucha discusión sobre cómo se va a realizar esto.