El equipo de Alejandro Sanz propone reducir las visitas del 5 de enero por motivos de seguridad

Los Reyes Magos se acercan a Cádiz. Vengan por la Mirandilla, como se suele cantar, o de más lejos, la ilusión no hay quien se la quite a ellos y a los niños de la ciudad. Ocurre que esta vez uno de ellos, Melchor, será encarnado por el cantante Alejandro Sanz, un personaje de tal calibre que su llegada a la ciudad el 5 de enero tiene en ascuas a la Asociación de Reyes Magos, al Ayuntamiento, a la Policía, a diversas entidades que el cortejo suele visitar esa mañana y al propio equipo de seguridad del artista. Pues no se trata simplemente de llegar, subirse a la carroza y desfilar en el cortejo la tarde de tan señalado día.

Como es tradicional, la Asociación de Reyes Magos ha programado una serie de visitas desde muy temprano, en residencias de ancianos, las sedes de las fundaciones de Unicaja y Cajasol, el hospital Puerta del Mar y la Guardia Civil, para acabar con la correspondiente llegada al Ayuntamiento de Cádiz. Y ahí es donde aparecen las dudas planteadas por el equipo de seguridad de Sanz, cuyos responsables estuvieron hace unos días inspeccionando esos lugares del recorrido y su conclusión es que en algunos de ellos será complicado garantizar el orden público. Concretamente las residencias Matías Calvo y Fragela y las dos fundaciones de las citadas entidades bancarias. Así se lo han hecho saber a la Asociación de Reyes Magos.

El Ayuntamiento acoge hoy una reunión entre todas las partes para encontrar una solución

El recorrido para revisar los enclaves donde tienen que acudir los monarcas junto a la Estrella de Oriente y el Cartero Real se realizó junto a representantes de la Policía Nacional y la Policía Local. Los citados lugares, según los encargados de seguridad de Alejandro Sanz, no reúnen las condiciones de afrontar las visitas de una comitiva que se estima contará con varios vehículos. Aunque en la explicación del equipo del cantante se señala que la primera valoración realizada por la Policía arroja un informe contrario al cumplimiento de estas visitas, este periódico ha podido saber que ni la Policía Local ni la Nacional ha realizado aún informes oficiales que desaconsejen realizarlas.

El equipo de la seguridad del artista habla de espacios de reducidas dimensiones con accesos o salidas de cierta complicación. Además indica que los exteriores de estos enclaves necesitan una infraestructura en cuanto a personal y a mecanismos de seguridad que pueden añadir dificultades legales como la contratación de vigilantes o visado policial a dichos servicios.

La propuesta es limitar el itinerario al Puerta del Mar, la Comandancia de la Guardia Civil y el Ayuntamiento

Todos estos inconvenientes llevan a proponer a la seguridad del cantante madrileño con raíces gaditanas a descartar este año las visitas a los citados lugares y proponer que las visitas se inicien en el Hospital Puerta del Mar, edificio que sí consideran viable para acoger a la comitiva, para seguir con la Guardia Civil y acabar en el Ayuntamiento.

Para solventar estos problemas y diseñar el dispositivo de seguridad del 5 de enero, a fin de intentar mantener las tradicionales visitas, hoy se celebrará una reunión en el Ayuntamiento de Cádiz donde se darán cita miembros de la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil, Consistorio, seguridad de Alejandro Sanz y Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Este encuentro será clave para intentar que todas las partes implicadas queden satisfechas, principalmente las de las personas que esperan las visitas de Sus Majestades por no poderse desplazar por la tarde a presenciar la cabalgata, algo en lo que el Ayuntamiento y la asociación hacen especial hincapié.

Tanto el equipo de Alejandro Sanz como el mismo cantante esperan el éxito de una jornada que afrontan “con mucha ilusión”, aunque la dimensión del personaje elegido para representar al Rey Melchor hace que los dispositivos que se diseñen sean más complejos. Los compromisos del artista le han impedido hasta el momento participar en las actividades programadas por la Asociación de Reyes Magos desde que se conociera su nombramiento, de ahí que Sanz espera resarcirse y devolver el 5 de enero a la ciudad de la que es Hijo Adoptivo todo el cariño que le ha brindado durante muchos años, haciéndole además pregonero del Carnaval 2005.