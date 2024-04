Aguas de Cádiz casi culmina la obra de emergencia del colector de Santa María del Mar

Un mes después de que se iniciasen los trabajos, Aguas de Cádiz casi ha finalizado ya las obras de emergencia que decidió acometer en el colector de la playa de Santa María del Mar, después de que lo rompieran los temporales, y pese a litigio que mantiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y el primer teniente de alcalde y presidente de la empresa municipal, José Manuel Cossi, informaron esta mañana a los periodistas a pie de obra sobre la marcha de los trabajos.

"Es una actuación que para el Ayuntamiento y Aguas de Cádiz tiene mucha importancia porque es un problema a que tiene la ciudad desde hace ya bastante tiempo y al que estamos poniéndoles soluciones. Es un problema que venimos arrastrando y tras el último temporal se hizo todavía más urgente la necesidad de arreglarlo" recordó el alcalde. "Estamos en esa solución. Ya les informé de que había dos soluciones: la primera, a corto plazo, que era resolver la emergencia que había, porque se rompió parte del tubo, y se solucionó con esta obra de emergencia. Pero tenemos la visión de solucionarlo a largo plazo. Ya se está licitando el proyecto para la obra definitiva y en ese camino estamos", añadió Bruno García. "Existe la posibilidad de que en mayo, en función de los temporales, tengamos que hacer una nueva aportación de arena. Y el planteamiento es que para verano esté ya hecha y podamos resolver de manera transitoria este asunto para hacerlo después de forma definitiva", agregó el alcalde.

José Manuel Cossi explicó que desde Aguas de Cádiz han asumido el encargo del Ayuntamiento de "intentar poner en las mejores condiciones posibles tanto el colector como la playa para su su uso este mes de abril. El colector sufre una rotura en una sección que está dañada y a partir de ahí se hizo una reparación urgente y se observó que al ir retirando arena la marea el colector tenía problemas de flotación y lo que se ha hecho básicamente es lastrarlo en 14 puntos con anillas y bloques de hormigón y ahora está fijado".

"Más allá de eso -añadió Cossi- se han eliminado muchos cascotes que quedaban en el entorno, de la obra civil que había sobre el propio colector anterior y finalmente se ha coordinado con la Delegación de Medio Ambiente y con Costas la posibilidad de cubrir con arena e ir analizando cómo es la evolución del desgaste mareas".

"Casualmente hemos visto que se está produciendo aportación de arena, que nos viene fenomenal para ir cubriendo y el objetivo es culminar esta semana esos trabajos, con el colector ya lastrado, cubrir la zona donde están las acometidas para que queden en buen estado. Probablemente lleguen algunos temporales más, así que si en las próximas semanas se sigue perdiendo arena y se descubre el colector, desde Aguas de Cádiz volveremos a intervenir en mayo, al igual que Costas, con otra aportación de arena de cara al verano de manera que pensamos que tenemos garantizado tanto el funcionamiento como el uso de la playa para que los gaditanos la puedan disfrutar con normalidad".

"En paralelo hemos puesto en marcha la licitación del proyecto básico que llevará luego al proyecto de ejecución del nuevo colector de manera definitiva. Lo más recomendable es una berma [una especie de zapata como ampliación de la muralla], que es la solución óptima para que no dé problemas a futuro, independientemente de que eso esté judicializado y que sea el Ayuntamiento, compartido, o la Junta de Andalucía quien asuma el coste final de esa obra", dijo el primer teniente de alcalde de respecto al litigio que mantienen ambas administraciones.

"Nosotros recibimos en Aguas de Cádiz la decisión del alcalde de poner en marcha estas obras de emergencia y adelantar los recursos necesarios para que la ciudad no se encuentre más en esta situación, que nos parece lamentable, que en un punto tan céntrico de la playa y de la ciudad se haya producido durante tantos años esta situación de deterioro y abandono por un litigio que no puede ser el que marque los tiempos de resolución y atención de un problema de estas características", sostuvo Cossi.

"Confiamos en que el comportamiento de las mareas nos ayude para coordinar con Costas que con la arena que tengamos aguantemos el año hasta que se puedan llevar a cabo las obras definitivas", concluyó. "Calculamos que estaría en unos 15 meses, quizá 12, el próximo verano", dijo.

"En mayo habrá un segundo relleno de arena por parte de Costas, a quienes les hemos pedido que aumenten la aportación en esta zona para que esté lo más protegida posible, entre la escalera de caracol y el Instituto Drago.

Sobre el litigio con la Junta: "Defendemos nuestra ciudad, no como PP, sino como ciudadano de Cádiz"

Respecto al litigio por estas obras que mantienen el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, gobernados desde julio del año pasado por el mismo Partido Popular que preside Bruno García en la provincia de Cádiz, el alcalde dijo: "Esto no es un tema de partido; no nos sentamos para decidir las decisiones que toman los técnicos. El Ayuntamiento y Aguas de Cádiz consideran que tienen unos intereses y que ha hecho unas inversiones y la Junta de Andalucía, defiende los suyos. Los técnicos de ambas casas tienen la obligación de hacerlo y para eso está el contencioso-administrativo. Este no es ni el primer caso ni el último. Es más, estoy convencido de que habrá ministerios dentro de los que haya conflictos. Nosotros defendemos nuestra ciudad, no como Partido Popular, sino como ciudadano de Cádiz responsable que soy [de sus necesidades], al igual de que estoy convencido de que desde la Junta, Juanma Moreno y los demás defienden los intereses de Andalucía y de los andaluces en base a la información técnica que tienen".