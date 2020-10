Aguas de Cádiz inicia este lunes acciones preventivas contra el virus del Nilo

La empresa municipal Aguas de Cádiz va a realizar a partir de este lunes, 5 de octubre, tareas preventivas para evitar la propagación del virus del Nilo Occidental. En concreto, se va a proceder a analizar todas las fuentes ornamentales que hay en la ciudad por si hubiese presencia de larvas de mosquitos. Si bien, esta posibilidad es remota dado que las fuentes tienen un circuito de agua en movimiento que, además, está clorada.

Aun así, hay dos fuentes en la ciudad en la que se llevará a cabo directamente un tratamiento larvicida independientemente de los resultados del estudio previo. Se trata de la cascada del Parque Genovés, en donde el agua no está clorada para no afectar a los patos, y de la fuente de las Puertas de Tierra, por su gran tamaño. Este tratamiento larvicida se realizará también en los imbornales o sumideros de las calles con mayor tránsito de personas. Se trata de un tratamiento biológico que no afecta negativamente a las personas, animales o plantas.

En cuanto a las fuentes de beber, ya existe un programa de limpieza y desinfección periódica por lo que las garantías de salubridad están garantizadas y la posibilidad de presencia de mosquitos o larvas de mosquitos es muy reducida.

Aguas de Cádiz recalca que se trata solo de una medida preventiva. El Ayuntamiento de Cádiz ya envió hace unos días un mensaje de tranquilidad puesto que no se ha detectado ningún caso de virus del Nilo Occidental en la ciudad, cuyo término municipal no está considerado zona de riesgo por la Junta de Andalucía.