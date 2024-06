Adelante se opondrá a un Presupuesto que contemple la venta del Campo de las Balas

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha trasladado al alcalde, Bruno García, y a su equipo de gobierno del Partido Popular su oposición a que los presupuestos de 2024 incluyan la partida de inversiones afectadas cuya ejecución dependa de la venta del solar del Campo de las Balas. Como alternativa a esta operación “a la que se opone una amplia mayoría social en la ciudad”, el portavoz, David de la Cruz, y la concejala Helena Fernández han realizado una propuesta en su reunión con el alcalde para que se compense la venta del suelo con la recaudación que se obtendría gracias a la implantación de la tasa turística.

Para De la Cruz, “Valcárcel como Facultad de Educación no puede depender de la venta del suelo público. Primero porque es un chantaje injusto, en el que le dan a elegir a la ciudad entre susto o muerte. Segundo porque no queremos renunciar a nada. Queremos un cinturón universitario y, además, un turismo sostenible y no de barra libre. Y esto pasa por implantar una tasa y por no seguir con la política de hoteles en cada esquina de la ciudad”.

Asimismo ha recordado que “con la implantación de la tasa la recaudación sería inmediata, mientras que con las ventas de hoteles se trata de operaciones que se alargan en el tiempo (como el ejemplo visto recientemente en el fallido hotel de Puerto América). Y hay flecos, como la parte que iría para el Gobierno central, que ni siquiera están aclaradas. La tasa turística en cambio sería un ingreso similar y, además, sostenido en el tiempo para los próximos años”.

Con cifras, recuerda AIG que en Cádiz se alcanzaron en 2023 más de 756.000 pernoctaciones, entre las 681.399 registradas en los hoteles, más las 75.000 cuantificadas en los apartamentos turísticos, a los que habría que añadir la recaudación con las viviendas de usos turísticos e incluso la posible tasa a los cruceros (más de 600.000 visitantes en 2023). En este sentido, y recogiendo un reciente cálculo realizado en prensa y que simulaba una tasa media de 2 euros por noche y cliente, podría suponer unos ingresos anuales para la ciudad entre 2 y 4 millones de euros para las arcas municipales.

De tal forma que “con la tasa turística atenderíamos a una de las principales demandas de la ciudadanía de Cádiz que piden que no se especule con el poco suelo disponible en la ciudad y se dediquen a usos públicos, al tiempo que se iniciaría un camino de la mano de los vecinos y vecinas que se han organizado en una plataforma vecinal en contra de la venta del Campo de las Balas, a través de la recogida de firmas y que sigue pendiente de una reunión con el alcalde”.