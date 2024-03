Adelante Izquierda Gaditana propone la gratuidad de los productos menstruales sostenibles

En este mes de marzo, donde los derechos de las mujeres tienen una mención especial en la agenda pública, desde la formación Adelante Izquierda Gaditana (AIG) se presentará una moción al próximo Pleno del Ayuntamiento de Cádiz en la que se insta a la Junta de Andalucía "a poner en marcha una ley sobre la gratuidad de los productos de higiene íntima sostenibles para la menstruación". Así lo ha adelantado la concejala Lorena Garrón en una comparecencia junto al máximo representante de su partido, David de la Cruz.

Una ley en consonancia por las ya aprobadas en otras comunidades autónomas como Cataluña, "que está funcionando muy bien", ha valorado Garrón que recuerda que "todos los meses, y durante mucho tiempo de nuestra vida, las mujeres necesitamos una serie de productos de higiene íntima durante la menstruación, y también algunos medicamentos, un desembolso que muchas mujeres no pueden hacer", especifica la edil de AIG que habla de "pobreza menstrual, de pobreza femenina".

Además, Garrón explica que "muchos de esos productos" son perjudiciales "tanto para la salud de las mujeres como para la sostenibilidad del medio ambiente en un momento de crisis climática". Productos plásticos, y "que contienen muchos químicos", que todos los meses desechamos. Por eso, la apuesta por esta ley se circunscribiría "a la gratuidad de esos productos de higiene menstrual que son reutilizables". También, suma, la moción contiene un punto más en el que exigen al Gobierno andaluz "más personas especializadas en los servicios médicos para las enfermedades feminizadas, que son muchas y en muchos casos muy graves".

Dos mociones más a Pleno

Junto a esta propuesta, Adelante Izquierda Gaditana llevará a Pleno dos mociones más, una reivindicación "contra los recortes en Educación Permanente" y una denuncia sobre la actual situación del Museo de Cádiz, "que ha perdido con respecto al año anterior 17.000 visitantes".

"Hemos conocido a través del decreto de la Junta de Andalucía que la Educación Permanente, y todo lo que conlleva, quiere ser desmantelada. Así, nosotros exigimos no sólo que no se desmantele, sino que se refuerce y que el Ayuntamiento se posicione a este respecto", apunta David de la Cruz que, además de ver "un trasfondo de recorte de la educación pública", valora "un componente de deshumanización por parte de la Junta". "La educación permanente es nexo de colectividad, de unión, de comunidad y de ilusión de muchas personas mayores que tienen ahí sus bazas de vida, de ilusión, y aprendizaje que no se les puede arrebatar ni recortar", argumenta sobre el proyecto de decreto para la modificación de la plantilla de los centros de Educación Permanente presentado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

"Es que hay dos cosas que no me encajan en el tema de la Educación Permanente, primero, si es algo que funciona, ¿por qué se toca?; y, segundo, que todo este tipo de leyes tienen como trasfondo la privatización de la educación. Lo que está buscando la Junta de Andalucía tanto en el contexto de las universidades, donde nunca se ha priorizado tanto la universidad privada como en estos últimos cuatro años, como con la educación Permanente, es ir privatizando un derecho fundamental y un servicio público como es el de la educación", asevera.

La última moción que AIG llevará a Pleno mira hacia la plaza de Mina, hacia "la constante falta de personal y salas cerradas" del Museo Provincial de Cádiz, "que ha perdido 17.000 visitantes", apostilla De la Cruz que pedirá a la Junta "la necesidad de que se apueste por el Museo Provincial ,que es único en la ciudad de Cádiz".