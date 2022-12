Adelante Cádiz eleva a problema andaluz y de la Junta del PP los desahucios en la ciudad

El Grupo Municipal Popular ha elevado a Pleno una moción para procurar una solución adecuada y digna a las familias que tienen señalado el lanzamiento de sus hogares, exigiendo al Equipo de Gobierno que refuerce las medidas de inspección y actualización de las viviendas de titularidad municipal que puedan estar vacías.

La propuesta ha decaído al recibir una enmienda de sustitución por parte del Equipo de Gobierno, que ha sido aprobada con los votos del Gobierno Local y del PSOE, la negativa del PP y la abstención de Ciudadanos y el concejal no adscrito. Este punto generó un intenso debate sobre la continuidad de los desahucios en Cádiz, pese a las declaraciones en sentido contrario del alcalde y de otros miembros del equipo de Gobierno, en el que la concejala popular Maite González García-Negrotto, quien dijo no entender por qué se tumbaba la moción en vez de plantear una propuesta de adición. La edil del PP argumentó la propuesta con testimonios directos de personas afectadas que no habían encontrado solución en la administración local. "¿Dónde están ahora los antidesahucios?", interpeló la edil. Fue la concejala de Vivienda Eva Tubío quien le dio la réplica con datos de desahucios en la comunidad autónoma que sirvieron para sostener la enmienda de sustitución.

Plan funcional del nuevo hospital regional de Cádiz

Ya por parte del Grupo Municipal Socialista, se ha presentado una propuesta para instar a la Junta a presentar el plan funcional del nuevo hospital regional de Cádiz y que ha sido aprobada por unanimidad. Su portavoz, Óscar Torres, recordó que fue el pasado mes de octubre cuando la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, argumentaba que el plan funcional era imprescindible para comenzar el proyecto técnico y que “estaría listo antes de que comenzara el año 2023”. “Estamos a una semana de que finalice el plazo y lo único que sabemos es que parece que no estará en el tiempo anunciado”, advirtió Torres.

“La única realidad es que los populares no están cumpliendo con su compromiso, ni en lo relativo a los plazos del Plan Funcional ni tampoco en los trámites de la permuta del suelo con Zona Franca”, señaló el portavoz socialista, quien exigió que se avance a este respecto porque hace ya muchos meses que la Junta aseguraba que estaba trabajando en ese sentido “pero no se sabe nada de la permuta”, incidió el candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz.

“Cádiz necesita desde hace años un hospital regional que dé servicio a la población no solo de la ciudad sino también de la Bahía de Cádiz y por esta razón instamos a la Junta a que informe tanto sobre el estado del Plan Funcional como de los plazos previstos en lo relativo a la construcción del nuevo Hospital Regional de Cádiz”, concluyó el portavoz.

La segunda propuesta del PSOE, que ha sido presentada por el joven ciudadano Fran López, reclama la dignificación de la Punta de San Felipe como zona de ocio nocturno y ha sido aprobada con la abstención del Equipo de Gobierno y el voto favorable del resto de grupos.

También por unanimidad ha sido aprobada la última propuesta del Grupo Socialista, por la que el Pleno insta a la Junta de Andalucía a reparar los desperfectos del edificio de propiedad autonómica situado en la plaza Cantes de Cádiz y a realizar las obras oportunas para garantizar la accesibilidad en todos los portales.